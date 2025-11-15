Novità improvvisa ed inaspettata su Kephren Thuram. Il centrocampista titolare della Juventus cambia i piani per mister Spalletti.

Momento molto delicato per la Juventus. La squadra bianconera ha deciso di cambiare allenatore qualche settimana fa, mettendo in disparte Igor Tudor, considerato non all’altezza della situazione, chiamando al suo posto un veterano del nostro calcio. Luciano Spalletti è tornato a guidare una squadra di club dopo il flop in Nazionale, con l’intento di rilanciare la Juve.

Un’impresa non semplice per Spalletti, in particolare per due motivi: in primis i tanti infortuni delicati che la Juventus subisce regolarmente, senza parlare dei lungodegenti e delle assenze che pesano. Poi non va trascurato il momento ‘no’ di diversi elementi della rosa, che sotto l’egida di Tudor non sono riusciti ad esprimersi al meglio e hanno ricevuto reiterate critiche da ambiente e tifosi.

Uno dei calciatori da recuperare per la Juve è certamente Kephren Thuram. Il centrocampista francese è considerato, per caratteristiche e forza fisica, uno dei punti di riferimento della linea mediana. Ma spesso in questa stagione le sue prestazioni non hanno convinto del tutto. Prove anonime e meno brillanti del previsto per il figlio d’arte, ma il suo percorso di recupero potrebbe essere minato da una novità dell’ultima ora.

Convocazione last-minute in Nazionale per Thuram: Spalletti lo voleva con sé durante la sosta

In questi giorni è giunta la notizia di una convocazione a sorpresa per Kephren Thuram. La Nazionale francese, che inizialmente lo aveva escluso per scelta tecnica, ha deciso di puntare nuovamente su di lui in vista delle prossime gare di qualificazione mondiale contro Ucraina ed Azerbaigian.

Il c.t. Didier Deschamps ha puntato su Thuram dopo l’infortunio di Camavinga, il mediano del Real Madrid che ha dovuto lasciare il ritiro della propria selezione anzitempo. Una buona notizia per il centrocampista ex Nizza, che ritrova la maglia dei Bleus dopo le recenti chiamate di ottobre e può dunque sperare di tornare in lizza per un posto ai Mondiali 2026 che si svolgeranno tra USA, Canada e Messico.

Ma allo stesso tempo, Spalletti non è apparso contento della convocazione di Thuram. Il neo tecnico juventino avrebbe voluto lavorare in questi giorni di sosta del campionato con il proprio centrocampista, cercando di fargli ritrovare ritmo e considerazione personale. Inoltre sarebbe stato il momento ideale per capire la giusta collocazione tattica del numero 19 juventino, schierato sia da mediano puro che da mezzala.

La speranza per la Juve è che Thuram torni dal doppio impegno con la Francia nella giusta condizione fisica e soprattutto motivato e positivo, con l’intento di far bene anche in Serie A.