Trump incassa il colpo e rilancia per spronare i repubblicani.

Dopo la vittoria di Mamdani a New York, il tykoon ha rilasciato un commento laconico ma allo stesso tempo combattivo sulle prospettive future del Partito Repubblicano.

“Non credo sia un bene per i repubblicani”, ha dichiarato Trump in conferenza, riferendosi alla vittoria di Mamdani in una zona storicamente dominata dai Democratici. “Era una zona molto democratica, ma non credo fosse un bene per nessuno. Non sono sicuro sia un bene per qualcuno”, ha detto punzecchiando il sindaco neoeletto che già in mattinata ha dedicato al leader repubblicano uno dei suoi primi pensieri: “Alza il volume: questa è una città portata avanti dagli immigrati e ora guidata da un immigrato”, ha detto Mamdani.

Trump non ha nascosto la sua delusione per il risultato, ma ha anche detto di aver “imparato molto” dalla serata elettorale, lasciando intendere che questa vittoria potrebbe segnare un punto di svolta per la politica locale e nazionale.

L’inquilino della Casa Bianca sta lasciando intendere in ogni dichiarazione un punto: senza di me tra i candidati i repubblicani ottengono risultati modesti. Prende il bene che arriva dalla sconfitta per redarguire i suoi, che a più riprese l’hanno messo in discussione prima del secondo mandato

Per i Repubblicani, una sconfitta che potrebbe denotare la necessità di ripensare le proprie strategie in vista delle prossime elezioni nazionali, con Trump che sembra consapevole delle difficoltà che il suo partito potrebbe affrontare in un contesto in cui le roccaforti democratiche sembrano sempre più sicure e il suo declino politico non troppo lontano, per ragioni anagrafiche.