Grande iniziativa per i viaggiatori: in questo periodo dell’anno si potrà circolare gratuitamente per quanto riguarda treni e non solo.

I mezzi di trasporto pubblici a Roma e dintorni molto spesso finiscono sotto l’occhio del ciclone per diversi motivi. In primis per via dei troppi disservizi causati negli ultimi anni, o per i numerosi lavori di ammodernamento che vanno per le lunghe, come sta accadendo per quanto riguarda alcune nuove stazioni della Metro C.

Per questo motivo nella Capitale troppe persone preferiscono utilizzare i propri mezzi privati, come automobili o motocicli, piuttosto che affidarsi alle linee di bus, metro e treni urbani, considerate a volte inaffidabili e sovraffollate. Il Comune e la Regione Lazio stanno cercando di migliorare la situazione ed incentivare il più possibile il trasporto locale.

L’ultima iniziativa in tal senso riguarda il periodo intorno alle festività natalizie. La Regione, nella figura dell’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, ha deliberato la possibilità per i giovani dai 16 ai 25 anni, residenti nel Lazio, di utilizzare alcuni mezzi di trasporto in maniera assolutamente gratuita. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede questa iniziativa.

Treni e bus completamente gratis a Natale per i giovani: l’iniziativa della Regione Lazio

Come detto, l’assessore regionale Ghera e la collega di Cultura e Politiche giovanili, Simona Baldassarre, hanno dato vita a questa iniziativa che riguarda i giovani dai 16 ai 25 anni iscritti alla carta giovani “Bella X noi”. In pratica dall’8 dicembre al 6 gennaio prossimi, nel pieno del periodo di festività invernali, questa fascia di cittadini potrà utilizzare diversi mezzi pubblici gratis.

Il nome dell’iniziativa è “Natale in tour 2025”, una soluzione ideata dalla Regione Lazio per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale. Tale promozione riguarda i servizi locali e regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e Trenitalia. Le tratte ferroviarie interessate sono tutte quelle di competenza della Regione e di Ferrovie dello Stato, esclusi i servizi Leonardo Express e Civitavecchia Express.

La Regione Lazio ha stanziato 400 mila euro complessivi, da destinare a Cotral e Trenitalia, per coprire i costi dell’iniziativa. “Abbiamo deciso di replicare la promozione della scorsa estate per dare un ulteriore incentivo ai nostri giovani di poter visitare le bellezze della Regione Lazio e allo stesso tempo sensibilizzarli all’utilizzo del trasporto pubblico regionale”, ha dichiarato l’assessore Ghera nella conferenza stampa di presentazione di “Natale in tour 2025”.

Dunque i ragazzi più giovani residenti nel Lazio avranno la possibilità di spostarsi tramite bus e treni in modo assolutamente gratuito. Per aderire all’iniziativa bisognerà scaricare sul proprio smartphone l’app Bella X noi, registrarsi e scegliere la promo Natale in tour. Il QR code poi generato dovrà essere mostrato al momento dell’utilizzo dei mezzi in convenzione.