Potrebbe scoppiare il caos in casa Manchester City dopo le ultime sconfitte. Guardiola lascia spazio ad un nuovo tecnico?

C’era una volta il Manchester City dominante, quello che nel 2023 vinceva con merito la Champions League ed esprimeva un gioco spettacolare e di successo. Oggi quella squadra sta attraversando un momento tutt’altro che positivo, troppo altalenante rispetto agli standard a cui aveva abituato tutti i propri tifosi.

Pep Guardiola già lo scorso anno ha sofferto di una stagione deludente, riuscendo a riacciuffare almeno la qualificazione in Champions League in extremis. Diversi i fattori che hanno influenzato il calo di rendimento del City: dalla partenza di alcuni ‘senatori’ fino all’infortunio grave occorso ad un leader come Rodri, senza dimenticare la pesante inchiesta sui falsi in bilancio e sulle irregolarità finanziarie che verte ancora sul club.

Gli ultimi risultati non stanno soddisfacendo i tifosi dei citizens. In particolare il k.o. interno in Champions contro il Bayer Leverkusen ha affossato le certezze della squadra inglese, nonostante resti sulla carta una delle formazioni più competitive in Premier League ed in Europa. Persino un mostro sacro come Guardiola ora rischia il posto da allenatore.

Guardiola, la panchina del City traballa: il sostituto è una conoscenza della Serie A

Difficile ad oggi pensare che lo sceicco Mansour decida di allontanare un profilo di spessore come Guardiola, nonostante da un paio di stagioni il suo gioco moderno ed offensivo abbia segnalato delle falle piuttosto evidenti. Colpa dei calciatori non all’altezza delle pressioni o del tecnico, non in grado di dare una sterzata?

Come detto è molto arduo ipotizzare un esonero di Guardiola, ma il pensiero sta sfiorando la mente del club inglese. Per questo motivo si sta già pensando a chi sarebbe l’ideale sostituto di Pep, qualora l’avventura dello spagnolo terminasse ben prima della scadenza del suo contratto, datata 30 giugno 2027.

Un nome probabile è quello di una nota conoscenza italiana. Vale a dire Patrick Vieira, ex allenatore del Genoa, da poco esonerato, che però può tornare utile alla causa Manchester City. Il motivo? La carriera da allenatore del francese è iniziata proprio all’Etihad Stadium, guidando dal 2013 al 2015 le selezioni Under 19 e Under 21 del club.

Inoltre Vieira ha un passato da calciatore al City, dove giocò dopo aver lasciato l’Inter nel 2010. Nonostante il recente flop stagionale a Genova, l’ex centrocampista viene considerato un allenatore di talento e con idee tattiche interessanti; se il club britannico decidesse di puntare su un mister giovane già consapevole dell’ambiente per il dopo-Guardiola, il profilo di Vieira sarebbe da prendere in considerazione.