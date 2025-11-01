Notizia che rischia di stravolgere il cammino alle Nitto ATP Finals sia di Carlos Alcaraz che di Jannik Sinner: ecco cosa succede.

In questi giorni nel mondo del tennis non si parla soltanto del torneo di Parigi-Bercy, l’ultimo Masters 1000 della stagione. Bensì di quello che è l’evento più atteso dell’autunno tennistico internazionale: le Nitto ATP Finals, il torneo che prevede la partecipazione solo degli otto migliori atleti stagionali in ambito maschile.

C’è una classifica in particolare, denominata ATP Race, che riguarda solo i risultati dell’annata in corso e che costituisce la graduatoria di riferimento per la qualificazione alle Finals. Il torneo si disputerà anche una volta a Torino, presso l’Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono già certi di partecipare, indicati come i due favoriti assoluti (l’azzurro è campione in carica).

Un altro tennista che a livello di classifica andrebbe di diritto a giocarsi le Finals è Novak Djokovic, attualmente numero 4 della Race e ben saldo a livello di punti nella zona qualificazione. Ma continuano ad esservi dubbi sulla reale partecipazione del fuoriclasse serbo a questo evento, per motivi di natura atletica piuttosto che di motivazione.

Djokovic ancora in forse per le Finals: aumentano le voci sul suo forfait

Djokovic parteciperà senza dubbio al torneo ATP 250 di Atene, non tanto per il prestigio della competizione, bensì perché è una manifestazione patrocinata da lui e dalla sua famiglia (inizialmente prevista a Belgrado), dunque è impossibile per Nole non esserci.

Dopo di che dovrà scegliere se effettivamente prendere parte alle Finals di Torino a novembre inoltrato. Il campione 38enne dovrà sciogliere i dubbi nei prossimi giorni, anche perché gli organizzatori del torneo a breve stileranno calendario ed accoppiamenti per i giocatori qualificati.

Secondo l’ex tennista Patrick McEnroe, fratello del più celebre John, Djokovic molto probabilmente non sarà presente a Torino. Una sensazione spiegata ai microfoni di Forbes nelle scorse ore: “L’ATP vorrebbe tanto che Djokovic ci fosse, ma abbiamo ricevuto messaggi un po’ contrastanti dalla leggenda serba. A volte dice di dover giocare più tornei, altre volte afferma l’esatto contrario. Si è sicuramente guadagnato il privilegio di decidere quando scendere in campo e nessuno può dirgli nulla. Il mio istinto mi dice che non parteciperà alle ATP Finals, ma che si riposerà e inizierà a prepararsi per la prossima stagione.”

Dunque filtra scetticismo sulla partecipazione di Nole; una notizia, quella del suo forfait, che farebbe molto comodo a Lorenzo Musetti, ancora in corsa per un posto alle Finals. Se il numero 4 dovesse rinunciare, si aprirebbe uno slot in più per il nono in classifica della Race.