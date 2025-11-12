Nuovo infortunio che riguarda la Vecchia Signora e che cambia i piani per le prossime partite. Stop almeno fino a gennaio 2026.

La Juventus è senza dubbio una delle squadre di Serie A che flirta maggiormente con gli infortuni, sia muscolari che traumatici. La formazione bianconera infatti negli ultimi mesi ha visto la propria rosa falcidiata dalle assenze. A cominciare da quella di Gleison Bremer, leader difensivo che per i vari e gravi stop al ginocchio è attualmente ancora ai box.

Ma non c’è solo il caso del brasiliano. Basti pensare ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco che non gioca una gara ufficiale dal maggio 2024, per poi cadere vittima di un numero ormai indecifrabile di stop muscolari. Ed ancora i vari Cabal, Kelly, Miretti, Gatti e Nico Gonzalez, tutti rimasti fermi per diverse settimane o mesi.

L’ultima notizia di infortunio piuttosto grave però riguarda la Juventus soltanto di striscio. Infatti è giunta l’ufficialità di un pesante stop muscolare per un titolarissimo di Serie A, costretto a saltare le prossime gare di campionato, tra cui lo scontro diretto con la Juve previsto per il prossimo 14 dicembre.

Bologna, tegola Skorupski: fuori almeno un mese e mezzo, salterà la Juventus

Il Bologna è la squadra che deve fare i conti con uno stop prolungato e piuttosto delicato di uno dei suoi titolari. Il portiere polacco Lukasz Skorupski, da anni punto fermo della formazione felsinea, si è fermato durante il match di domenica contro il Napoli per un problema muscolare. Gli esiti dei controlli strumentali non sono stati affatto confortanti.

Skorupski ha subito una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. Un infortunio muscolare molto fastidioso che costringeranno il numero 1 del Bologna a restare ai box per almeno 45 giorni. Con ogni probabilità il suo 2025 è terminato anzitempo, con la possibilità di tornare a disposizione di mister Italiano solo con l’inizio del nuovo anno.

Diverse le gare ufficiali che Skorupski salterà sicuramente da qui in avanti. Tra queste c’è dunque lo scontro d’alta classifica con la Juventus, previsto per il 14 dicembre prossimo allo stadio Dall’Ara. Un match che verrà seguito dal pubblico di casa con enorme trasporto, sia per la rivalità tra tifoserie sia per l’occasione di fermare un’altra big, dopo aver già battuto il Napoli per 2-0.

Al posto di Skorupski già per la prossima gara di campionato (contro l’Udinese dopo la sosta) dovrebbe toccare a Federico Ravaglia, secondo portiere al quale Italiano ha già dato fiducia in passato. Occhio però anche al giovanissimo Massimo Pessina, classe 2007 che ha esordito in campionato dopo l’infortunio del titolare polacco.