In casa Ferrari arriva la notizia di una penalità in vista per Charles Leclerc, quando mancano 4 gran premi alla fine.

Il 2025 non verrà ricordato dai tifosi della Ferrari come un anno particolarmente brillante e positivo per la scuderia italiana. Pochi i risultati positivi per il Cavallino Rampante, che non è riuscito mai a stare in scia delle McLaren più dominanti e della Red Bull di Max Verstappen, restando di fatto fuori dai discorsi relativi al titolo mondiale.

Soltanto il secondo posto colto da Charles Leclerc nell’ultimo GP, quello di Città del Messico, ha fatto sorridere la Ferrari, vista l’ottima prova del pilota monegasco e la strategia vincente, che ha permesso al classe ’97 di tagliare il traguardo prima di Verstappen e prendersi una minima rivincita personale, dopo tante domeniche sotto tono.

Ma non può bastare questo piazzamento sul podio per pensare che i problemi in casa Ferrari siano del tutto scomparsi. Anzi, il team principal Frederic Vasseur ed i suoi collaboratori stanno pensando ad una strategia insolita e molto particolare per il finale di stagione. Ovvero andare incontro ad una penalità pur di garantire alle monoposto un motore più brillante.

Ferrari, via al cambio di power unit a Interlagos: penalità certa per Leclerc e Hamilton

L’idea della scuderia di Maranello è quella di sostituire l’intera power unit sulle proprie vetture in vista del prossimo Gran Premio, quello del 9 novembre sulla pista brasiliana di Interlagos. Un cambiamento che comporterà anche una forte penalità per le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, costrette per regolamento a partire dall’ultima fila.

Un sacrificio considerato però necessario e con effetti più benefici che nocivi. L’intenzione di Vasseur è quella di concedere alle due Ferrari in gara un motore performante, sfruttabile al massimo senza rischio di usura. L’unico neo è che cambiare ora la power unit costa la penalizzazione già citata.

Ma Interlagos sembra essere il circuito ideale dove poter partire dal basso e rimontare, spingendo proprio sul nuovo motore installato. Una delle poche piste presenti nel calendario della F1 a consentire rimonte spettacolari, grazie alla possibilità di sfruttare scie, DRS e traiettorie multiple.

Già dal GP successivo, quello di Las Vegas, il nuovo motore Ferrari potrebbe diventare un asset decisivo, poiché si correrà su un circuito velocissimo, dove la potenza della power unit diventerà un fattore predominante rispetto alle strategie ed alla qualità tecnica dei piloti stessi. Non resta che vedere se la pazza idea ferrarista sarà effettivamente vincente per Leclerc e Hamilton.