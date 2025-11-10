Luciano Spalletti allenerà la Juventus soltanto fino alla prossima estate? Possibile che venga subito rimpiazzato da un suo collega.

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus sarà più tortuosa del previsto. Il tecnico toscano, che ha accettato di buon grado la chiamata del club bianconero dopo l’esonero di Igor Tudor, sembrava aver approcciato nel modo migliore, grazie al successo dell’esordio sul campo dell’insidiosa Cremonese di Davide Nicola.

Il 2-1 di Cremona è però stato un tantino troppo illusorio. La Juve è ricaduta su certi errori già visti nelle settimane precedenti, tornando a pareggiare le ultime due partite ufficiali. Prima l’1-1 con lo Sporting Lisbona in Champions League, figlio di una buona prestazione ma anche di troppe occasioni sprecate. Poi lo scialbo 0-0 del derby contro il Torino in campionato, dove ci si aspettava una partita di maggior carisma.

La ‘pareggite‘ rischia di tornare a bussare alla porta di una Juventus a cui manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Spalletti dovrà lavorare con tutta la sua preparazione tattica ed esperienza per rimettere la Juve in carreggiata. Ma dopo pochissimi giorni dal suo arrivo, già c’è chi parla di futuro segnato per l’ex Napoli e Roma, il quale rischia di non ottenere il rinnovo di contratto per le stagioni future.

Spalletti alla Juve di passaggio: rispunta l’ipotesi di un ritorno di Conte

La Juventus e Spalletti hanno siglato un accordo fino al giugno prossimo, con opzione di rinnovo che passerà dai risultati ottenuti e soprattutto dalla possibile qualificazione in Champions League. Ma ad oggi è tutt’altro che certo che il tecnico di Certaldo possa restare a lungo in bianconero.

Infatti, secondo l’indiscrezione del giornalista Paolo Bargiggia, la Juve si starebbe muovendo già per un altro allenatore. L’idea è quella di tentare un nuovo approccio per il ritorno di Antonio Conte a Torino, come già sperato alla fine dello scorso campionato. L’attuale tecnico del Napoli non sta vivendo un periodo fortunato sotto al Vesuvio e starebbe già pensando di lasciare, a fine stagione se non prima.

Addirittura Giorgio Chiellini, ex capitano e oggi dirigente della Juve, sarebbe in prima linea per convincere Conte a tornare in casa bianconera. Contatti continui tra i due, che ovviamente si conoscono bene e si stimano a vicenda, per un Conte-bis che verrebbe accolto positivamente da una piazza troppo lontana ormai dalle zone che contano.

Spalletti, nel caso in cui arrivasse l’accordo con Conte, sarebbe dunque soltanto di passaggio per la Juventus. Una strana situazione, soprattutto per l’importanza e la nomea di un allenatore di prima fascia come il toscano. Frutto di una situazione un po’ troppo caotica dalle parti della Continassa.