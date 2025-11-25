Sommer-Di Gregorio, “Paperissima” sprint? La rabbia di Viviano e Orsi: “Non ci avete capito nulla!”

Parate laser e dove trovarne? Forse. Se da un lato la grande prestazione di Maignan nel derby della Madonnina fra Inter e Milan ha rubato più di un occhio, dall’altro gli interventi pacchiani di Sommer nella porta nerazzurra e il volo ‘angelico’ di Di Gregorio in occasione del pareggio della Fiorentina contro la Juventus hanno suscitato più di una perplessità fra gli addetti ai lavori.

Fra questi, tuttavia, non figurano due grandi ex portieri come Nando Orsi e Emiliano Viviano, che specie riguardo l’intervento del portiere bianconero non accettano affatto la definizione di “papera”: “Se non avete mai messo i guantoni, non potete nemmeno parlare di certe cose! Ma che ne sapete?”.

Fiorentina-Juventus, Di Gregorio scagionato?

“Non parata” di Di Gregorio? Nando Orsi non è per nulla d’accordo con questa interpretazione. L’ex saracinesca laziale ha difeso infatti il gesto del portiere, facendo notare che chi non ha mai giocato in porta non può comprendere davvero le difficoltà del ruolo: “Ma che ne sapete voi di come si para? Cosa vuol dire che ha tolto la mano? Non sapete cosa significa fare un gesto tecnico di quel tipo in quella frazione di secondo“.

Emiliano Viviano condivide la stessa visione, sottolineando che le reazioni dei portieri non sono sempre così semplici da giudicare dall’esterno. “Il problema di chi non ha fatto il nostro ruolo è che non capisce le velocità. Se la sua reazione istintiva è quella di non arrivarci, puoi reagire in mille modi, ma non sempre è possibile fare altro“.

Non solo Di Gregorio – Sommer e il gol di Pulisic: il movimento della mano

L’analisi si sposta poi sul portiere Sommer e sul gol subito contro il Milan di Pulisic. Il tiro di Salemaekers, che sembrava tutt’altro che imparabile, viene respinto malamente da Sommer, con Viviano che non esita a definire l’intervento “pessimo“. Secondo Emiliano, il portiere non ha utilizzato la tecnica giusta: “Male, malissimo. Sommer ha fatto un movimento che io non sopporto, un movimento di polso sbagliatissimo . L’ho visto fare anche da altri portieri forti, ma non è la maniera giusta“.

Viviano è molto critico sulla gestione del pallone da parte dei portieri che non usano correttamente le mani per deviazioni decise: “Io sono cresciuto con grandi maestri come Albertosi o Landucci, che mi insegnavano a deviare il pallone fuori, non frontalmente. Questo è il modo giusto per fare un intervento efficace. E vedere dei portieri con qualità fisiche straordinarie che non usano queste tecniche mi fa davvero arrabbiare“.

