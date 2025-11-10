Notizia bomba che riguarda Jannik Sinner: il tennista altoatesino, tra i favoriti per le Finals di Torino, ha svelato questo segreto personale.

L’ultimo grande atto del tennis maschile nel 2025 sta per cominciare. Oggi, 9 novembre, è il giorno di inizio per le Nitto ATP Finals, ovvero il torneo definitivo in cui si incroceranno gli otto tennisti più forti della stagione. Ad eccezione di Novak Djokovic, che nonostante il quarto posto nel ranking ha scelto di chiudere anzitempo la sua annata, dopo il successo meritato ad Atene.

Il debutto odierno sarà affidato al match tra Carlos Alcaraz, tra i favoriti per la vittoria finale, e l’australiano Alex De Minaur, presso il Palasport Olimpico di Torino, divenuto ormai teatro più classico per la manifestazione. L’altro grande protagonista atteso da tutti è senza dubbio Jannik Sinner, numero uno al mondo e idolo di casa, il quale scenderà in campo lunedì contro Augier-Aliassime per la prima sfida del suo girone.

Un girone che prevede la presenza anche di Sasha Zverev e Ben Shelton; in vista dunque tutti incontri molto combattuti ed intriganti. Sinner è l’uomo più atteso anche perché il detentore del titolo, visto il trionfo del 2024. Intanto, alla vigilia del suo debutto, Jannik ha risposto alle domande della rivista Vanity Fair, svelando alcuni ‘segreti’ della sua vita personale, fra racchette e non solo.

Sinner si confessa: il rapporto con i genitori, le amicizie e le trasgressioni fuori campo

Un’interessante chiacchierata quella concessa da Jannik Sinner alla nota rivista glamour. Nella quale il tennista di San Candido ha voluto parlare di vari argomenti più privati, partendo dal rapporto con i suoi genitori.

La mamma Siglinde, che soffre particolarmente quando gioca suo figlio, ed il papà Hanspeter: “Qualche anno fa quando ho iniziato a giocare meglio mia mamma aveva detto che non avrebbe voluto essere nel mio box ma che in caso di finali del Grande Slam in Europa ci sarebbe stata. All’inizio ho riso e le ho detto di sì ma pensavo che non sarebbe mai successo. Entrambi sono molto felici per quello che sono diventato e per il mio successo. Hanno visto che non ero felice dopo Parigi ed erano preoccupati durante i tre mesi di squalifica. Quando poi sono entrato nel centrale di Wimbledon papà era lì, sono entrato in campo, l’ho visto ed è stato come sentirgli dire che ce l’avevo fatta”.

Sul suo essere italiano: “Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria, o da un’altra parte, perché questo paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io. Abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori e abbiamo tantissime mentalità differenti. Le differenze sono la nostra nostra forza”.

Sulle sue amicizie nel tennis: “Non ci sarò alla Davis, ma negli anni scorsi ho giocato. L’avevo promesso al mio amico Matteo Berrettini quando abbiamo vinto nel 2023, e lui era lì a sostenerci dalla panchina. E l’abbiamo vinta per la seconda volta. La nostra squadra è straordinaria, e possiamo ancora vincere”.

Un film su Sinner: “Se penso a quale attore vorrei mi interpretasse, direi Will Smith“. E pensare che la star hollywoodiana, premio Oscar per aver interpretato già il padre delle sorelle Williams, ha riferito immediatamente di essere pronto a girare.

Infine alcune curiosità sul suo privato: “Ho bisogno di dormire molto e non stento a farlo, però ho paura del buio e mi lascio sempre una luce accesa sottofondo. Le mie trasgressioni? Hamburger e patatine fritte, è quello che ho mangiato dopo la vittoria a Parigi”.