Il campione azzurro, fresco trionfatore a Torino, dovrà fare i conti con l’ascesa della giovane stella: l’ex numero uno non ha dubbi

Chiamato a confermarsi campione alle ATP Finals, dove aveva già trionfato nel 2024 arrivando anche in finale l’anno prima, Jannik Sinner non ha fallito l’appuntamento con la vittoria, battendo in due tiratissimi set il suo grande rivale Carlos Alcaraz.

Dopo aver perso agli Internazionali d’Italia, nel torneo che ha visto il suo ritorno in campo dopo oltre tre mesi di inattività in seguito alla vicenda Clostebol, ed esser stato beffato a Parigi nell’indimenticabile ultimo atto del Roland Garros, l’altoatesino si era preso la sua rivincita nei confronti dello spagnolo già a Wimbledon, diventando il primo italiano di sempre a trionfare ai Championships.

I due, scontratisi sempre in finale nei tornei disputati da entrambi con le eccezioni di Shanghai, quando l’azzurro accusò dei crampi che lo costrinsero al ritiro contro Griekspoor, e Parigi indoor – quando invece fu Alcaraz a cadere inopinatamente al primo turno contro Norrie – stanno dominando il circuito da ormai due anni.

Una riprova ne è il fatto che sia nel 2024 che nel 2025 Jannik e Carlos si sono divisi equamente i Major, vincendone due a testa e frustrando i sogni di Novak Djokovic di conquistare il 25esimo Slam della sua splendida carriera.

Secondo la gran parte degli addetti ai lavori, l’azzurro e l’iberico sono destinati ad esercitare il loro dominio esclusivo senza possibilità, per chiunque, di intromettersi nel duopolio. Ma c’è anche un’illustre voce dal coro, che con le sue dichiarazioni sta di fatto tirando la volata al terzo incomodo che potrebbe spaventare i due fuoriclasse.

Lo spauracchio Joao Fonseca: Kafelnikov lancia il talento brasiliano

19 anni compiuti lo scorso 21 agosto, giocatore dal talento cristallino che già negli ultimi 12 mesi ha mostrato progressi davvero importanti, Joao Fonseca è l’astro nascente del tennis mondiale.

Vincitore di due titoli ATP in un 2025 chiuso dal brasiliano al 24esimo posto, il sudamericano è pronto a spiccare il volo verso la Top 20 e chissà, anche oltre.

Del resto, avendo come modello di riferimento Jannik Sinner, il sudamericano non sta tradendo le aspettative derivanti dal suo status di enfant prodige. Un riconoscimento che ben presto potrebbe trasformarsi in un’investitura come rivale principale dei due campioni della new generation post ‘Big Three‘.

“Penso che Joao Fonseca sia un giocatore da tenere d’occhio per la prossima stagione” ha dichiarato ai microfoni dell’ATP Evgeni Kafelnikov, ex tennista russo che in carriera si è anche fregiato della posizione numero uno del ranking mondiale.

“Ha ottenuto molto quest’anno, vincendo alcuni tornei di prestigio come quello di Basilea poche settimane fa. Se prosegue con questo ritmo di crescita e si conferma a questi livelli, sono sicuro che lo vedremo a Torino. Se non sarà l’anno prossimo, allora quello dopo“, ha concluso l’ex campione di Sochi.