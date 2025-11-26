Scontro in diretta Carina – Orsi ▷ “Volete far passare Chivu come una creatura mitologica!”

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a vivere un’altra notte di grande calcio europeo. A Madrid, i nerazzurri saranno ospiti dell’Atletico del “Cholo” Simeone. Per Chivu è l’opportunità di dimostrare che il suo progetto sta crescendo con solidità, nonostante la cocente battuta d’arresto nel derby contro il Milan.

Il cammino europeo dell’Inter, fino a questo momento, è stato semplicemente impeccabile: quattro vittorie in altrettante partite, dodici punti che certificano non solo la qualità della rosa, ma anche la mano sempre più riconoscibile del tecnico rumeno.

Il percorso dell’Inter in campionato conferma un quadro complessivamente positivo. In Serie A i nerazzurri occupano il quarto posto con 24 punti, appena tre lunghezze dietro la Roma capolista. Un distacco che mantiene la squadra pienamente dentro la corsa scudetto.

L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter era stato accompagnato da non poche perplessità. Il suo predecessore, Simone Inzaghi, aveva lasciato un’eredità pesantissima: uno scudetto, due finali di Champions e un’identità tattica riconoscibile a livello europeo. Subentrare dopo un ciclo simile non è mai semplice, soprattutto per un tecnico giovane e con un bagaglio d’esperienza ancora ridotto. Prima di sedersi sulla panchina dell’Inter, Chivu aveva infatti collezionato appena tredici presenze in Serie A, tutte con il Parma. Numeri che, agli occhi di molti, rendevano il salto una scommessa quasi azzardata.

Eppure, Chivu sta rispondendo con calma, metodo e personalità. Ha portato a Milano la sua idea di calcio: un gioco pulito, ragionato, costruito a partire dalla solidità difensiva ma arricchito da principi di aggressività e verticalità che rispecchiano la sua visione moderna del ruolo dell’allenatore. Il gruppo lo segue, lo rispetta e ne apprezza la chiarezza. La società gli ha dato fiducia, e lui la sta ripagando passo dopo passo.

Carina: “Basta far passare Chivu come creatura mitologica!”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, il dibattito si è acceso proprio attorno alla figura di Cristian Chivu. Il rendimento altalenante dei nerazzurri in campionato, unito all’ottimo percorso in Champions, ha creato una frattura tra chi vede nel tecnico rumeno un potenziale top allenatore e chi ritiene che l’ondata di entusiasmo attorno a lui sia eccessiva rispetto a quanto mostrato finora sul campo.

Secondo Carina, de “Il Messaggero“, attorno al tecnico rumeno si sta costruendo una narrazione troppo benevola, quasi epica, quando in realtà al tecnico andrebbe concesso ancora tempo per crescere.

“L’Inter andrebbe raccontata meglio. C’è una volontà di elevare Chivu a una sorta di essere mitologico che ha metà testa di van Gaal e metà di Guardiola, con alcuni resti di Capello. Secondo me questa rappresentazione non corrisponde alla realtà. Si sta formando, è un allenatore che deve commettere i suoi errori ma che viene dipinto come un qualcosa di incredibile, quando nella realtà l’Inter ha già perso 4 partite su 12 in campionato. In altri campionati, con 4 sconfitte in 12 partite lo scudetto te lo puoi sognare. Non è più una squadra rognosa come quando c’era Inzaghi…” – ha detto.

Orsi: “Dopo Italiano, è il migliore tra le nuove leve!”

La replica di Nando Orsi, però, va in direzione opposta, difendendo con decisione il lavoro del tecnico nerazzurro: “Io penso che Chivu sia un grande allenatore. Non penso ci sia questa grande narrazione intorno a lui. Sta facendo bene in una squadra che arrivava da un disastro sportivo. Ha la testa sulle spalle, è entrato in uno spogliatoio e l’ha rimesso apposto. Tutte le squadre hanno perso 4 partite. Per me, dopo Italiano, è il migliore allenatore del campionato tra le nuove leve“.

Il confronto tra i due diventa così lo specchio perfetto del dibattito che ruota attorno all’Inter di quest’anno. Da un lato il bisogno di moderare gli entusiasmi e di ricordare che Chivu è ancora un allenatore in fase di costruzione; dall’altro la convinzione che il tecnico rumeno stia già dimostrando una personalità e una maturità tali da meritare pieno riconoscimento, soprattutto in un contesto competitivo come quello nerazzurro.