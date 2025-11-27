Roma – Midtjylland, Ferrajolo ‘A Botta Calda’ ▷ “Sofferta ma vinta, sono preoccupato per domenica”

“È stata una vittoria molto importante, preziosa, ma anche tanto sofferta e costosa. È stata una partita che ha richiesto ai giocatori della Roma una prestazione fisica intensa, fino all’ultimo minuto, davvero logorante. Poi ci sono stati gli incidenti di gioco, perché è stata anche una partita piuttosto sfortunata. I danesi del Midtjylland, pur non essendo dei “fabbri”, hanno picchiato abbastanza; ci sono stati scontri duri. Ora bisogna capire le condizioni fisiche dei giocatori, ma non credo che qualcuno di loro, soprattutto chi ha avuto problemi, sarà disponibile per la partita di domenica.

Ho visto anche alcuni problemi per Mancini e Pellegrini. Comunque, anche chi non ha subito traumi evidenti sentirà il peso di una partita che è stata davvero tiratissima e difficile. Devo dire, però, che bisogna riconoscere il valore degli avversari, che hanno disputato una splendida partita.

Sul piano individuale, c’è qualcuno che ha deluso, e parlo di Wesley, soprattutto in occasione del gol subito dalla Roma: si è fatto “ubriacare” da un dribbling che, a dire il vero, non era di un fenomeno. Però, a prescindere da qualche errore, la squadra ha dato tutto fino alla fine, quindi non me la sento di criticare nessuno.

Molto bene il El Aynaoui, non solo per il gol, ma per il contributo che ha dato alla squadra in ogni momento. Dybala, invece, è ancora in fase di rodaggio, ma era prevedibile. Gli altri, infine, hanno dato quello che ci aspettavamo da loro”.

Nel video l’analisi completa di Luigi Ferrajolo.