La Capitale ancora una volta bloccata per via di uno sciopero generale, che paralizzerà il traffico ed i mezzi pubblici per tutto il giorno.

Uno degli incubi per i cittadini e per i turisti che circolano per Roma quotidianamente si chiama sciopero. Non perché questo tipo di protesta da parte di categorie di lavoratori non sia giusta e condivisibile, ma perché allo stesso tempo causa disagi ed interruzioni di servizi, in particolare quando riguarda uno stop ai mezzi di trasporto pubblici.

È ciò che accadrà nella Capitale molto presto; nella giornata di domani, venerdì 14 novembre, scatterà un nuovo sciopero generale a cui aderirà anche l’ATAC, ovvero l’associazione dei trasporti di Roma. Si tratta di una protesta di 24 ore, proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl.

Ciò significa che i disagi a livello di trasporto pubblico saranno piuttosto evidenti per tutto l’arco di questo venerdì. Già negli scorsi giorni le comunicazioni ufficiali ATAC hanno preparato i cittadini riguardo al servizio non garantito da autobus, linee metro, tram e treni urbani. Il consiglio è di mettersi dunque l’elmetto e prepararsi ad una giornata di puro caos cittadino.

Sciopero a Roma venerdì 14 novembre: ecco le fasce orarie ed i mezzi garantiti

Doverose le informazioni concrete per i cittadini ed i turisti che dovranno muoversi per le strade di Roma nella giornata del 14 novembre. L’ATAC fermerà la regolare circolazione dei mezzi di trasporto in due fasce: dalle 8.30 del mattino alle ore 17.00 e poi dalle ore 20.00 fino al termine del servizio diurno.

Dunque le fasce di garanzia al di fuori dello sciopero saranno dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59. Come già detto lo stop riguarderà le linee bus, metro e tram. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Qualche eccezione allo sciopero, per la salvezza di diversi cittadini, però esiste; infatti lo sciopero coinvolgerà tutte le linee bus ATAC ad eccezione di 17 collegamenti bus gestiti in sub-affidamento per conto sempre di ATAC. I bus numero 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980 saranno regolarmente in strada. Inoltre circoleranno normalmente anche tutte le linee in sub-affidamento a compagnie esterne quali ATR Mobility, Autoservizi Troiani, Bis e Tuscia.