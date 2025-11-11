Tornano a farsi sentire le sirene di mercato intorno al fantasista argentino: a gennaio potrebbe concretizzarsi una vecchia e romantica pista

Un film noto. Tristemente già visto. Diverso solo nelle modalità in cui viene girato, ma recante le medesime conseguenze per il giocatore e per il suo club d’appartenenza: Paulo Dybala è ancora una volta fermo ai box.

Da quando il talentuoso sudamericano si è trasferito nella Capitale – nell’estate del 2022 – quello rimediato contro il Milan a San Siro è stato addirittura il ventesimo infortunio sofferto dal campione, che ha giocato solamente la metà delle partite totali disponibili in maglia Roma. Praticamente è come avere un calciatore a mezzo servizio. Nel vero senso della parola.

La lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro occorsa dopo aver tirato (e sbagliato) il calcio di rigore che avrebbe consentito ai giallorossi di pareggiare lo scontro diretto contro il Diavolo si sta comunque lentamente riassorbendo. La Joya potrebbe tornare a disposizione il 23 novembre nel match di campionato contro la Cremonese, a tre settimane esatte di distanza dallo stop, ma la cautela regna sovrana dalle parti di Trigoria.

Intanto, giusto per restare al centro dell’attenzione pur non giocando, Dybala è finito nuovamente nella centrifuga delle voci di mercato. Tanto per cambiare, sempre dall’Argentina arrivano nuove rivelazioni sul possibile nuovo assalto del blasonato club. Che proprio non rinuncia all’idea di averlo nelle sue fila.

Tormentone Boca Juniors, le rivelazioni di papà Paredes

Dopo aver salutato l’amico fraterno Leandro Paredes, passato al Boca Juniors la scorsa estate al culmine di almeno un anno di rumors sulla sua volontà di tornare nel club che lo aveva cresciuto calcisticamente, l’ex Juve è oggetto ora di voci sulla possibilità di rinnovare il suo contratto con la Roma. Lo stesso che si era prolungato automaticamente per un’altra stagione lo scorso gennaio, quando l’argentino aveva disputato un numero sufficiente di partite per far scattare le condizioni per il rinnovo.

La supposta intenzione del club giallorosso – per ora non avallata da azioni concrete – sarebbe quella di allungare il rapporto col campione ma a cifre diverse dagli 8 milioni di euro annui più bonus attualmente percepiti dall’attaccante.

Nel frattempo però, incombe la minaccia Boca Juniors. Che mai ha accantonato l’idea di portare alla ‘Bombonera‘ un giocatore che accenderebbe di entusiasmo il già bollente pubblico degli Xeneizes.

Le ultime rivelazioni di Daniel Paredes, papà di Leandro, rilasciate all’emittente Cadena Xeneize, dipingono un quadro che inizia a somigliare terribilmente a quello che si era delineato per l’ex centrocampista del PSG. Poi effettivamente tornato in Argentina.

“Ho sentito una conversazione tra loro (Paredes e Dybala, ndr) e Paulo gli ha detto che sarebbe venuto. Paulo verrà, giocheranno insieme. La bambina sarà una tifosa del Boca e vedrà suo padre giocare per il Boca a ‘La Bombonera’. So delle cose. So che Paulo vuole venire. È un tifoso del Boca nel profondo“, ha rivelato.

Ecco che quindi, complice il pericolo di perdere il talentuoso mancino a parametro zero dal prossimo luglio, la Roma potrebbe piegarsi alla volontà del suo campione di tornare in Argentina, dove tra l’altro disputerebbe la prossima Copa Libertadores con la maglia giallo-oro del club fresco vincitore del ‘Superclasico’ contro il River Plate andato in scena domenica scorsa.