Momento di tristezza e di lutto in casa Juventus, per via di una recente scomparsa che ha toccato l’animo di tutti i tifosi bianconeri.

Bella soddisfazione per la Juventus quella di vincere, nella serata di martedì, una partita davvero difficile e combattuta, su un campo storicamente ostico. I bianconeri sono tornati alla vittoria in Champions League nella rigida trasferta contro il Bodo/Glimt, formazione norvegese che gioca molto vicino al Circolo Polare Artico.

Un successo che ha il sapore del carattere ritrovato per gli uomini di Luciano Spalletti, che si sono imposti per 3-2 in Norvegia, riuscendo a rimontare il Bodo. Decisivo l’ingresso in campo di Kenan Yildiz, capace di dare qualità e linfa vitale alla Juve, ma soprattutto le prime reti in Champions di Openda e David, arrivati finalmente a sbloccarsi in zona gol.

La vittoria però non lenisce la tristezza per una notizia giunta poche ore dopo in casa bianconera. Infatti è da segnalare un lutto improvviso che ha colpito il club e di cui si sta parlando in questi giorni. Momenti di tristezza dalle parti della Continassa che riguardano in particolare un personaggio centrale di casa Juventus.

Lutto in casa Juventus: piange il presidente Gianluca Ferrero

Il lutto di cui parliamo ha colpito la famiglia del presidente bianconero Gianluca Ferrero. Il commercialista torinese, divenuto numero uno del club da qualche anno, ha perso l’amata madre Silvia proprio nelle scorse ore.

Una perdita che sicuramente ha lasciato nello sconforto e nella tristezza Ferrero e tutta la sua famiglia. Ovviamente il club bianconero ha subito espresso la propria vicinanza al presidente, emettendo un comunicato di cordoglio in onore della signora Silvia: “La Juventus si stringe al Presidente Gianluca Ferrero e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Silvia”.

Un messaggio sintetico ma molto sentito da parte della Juventus, seguito anche da molti commenti dei tifosi juventini che hanno a loro volta espresso vicinanza a Ferrero, che dunque nei prossimi giorni non sarà presente né alla Continassa né presumibilmente all’Allianz Stadium proprio per dare priorità alle questioni private.

Gianluca Ferrero, dirigente classe ’63 e nativo di Torino, è come detto un commercialista di grande esperienza. Prima di entrare nel mondo del calcio ha lavorato per alcune holding importanti come Lavazza e GEDI, per poi diventare vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte. Nel 2023 è stato eletto presidente della Juventus dal CdA bianconero, una volta rassegnate le dimissioni dalla stessa carica da parte di Andrea Agnelli.