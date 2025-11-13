Il centrocampista giallorosso, rivitalizzato dalla cura Gasperini, si è lanciato in una nuova idea: tutto gira per il verso giusto

C’era una volta un giocatore fischiato. Relegato in panchina. Aspramente contestato da una parte del pubblico romanista, che gli rimproverava di aver avuto un mai ben definito ruolo nell’esonero di José Mourinho prima e di Daniele De Rossi poi.

Un giocatore che Claudio Ranieri ha provato a recuperare in ogni modo, dandogli fiducia – sebbene a gare alterne – nella difficile ma poi compiuta missione di risalita del club giallorosso nello scorso campionato.

Infortunatosi alla vigilia della terzultima gara della scorsa annata, il calciatore ha dovuto fare i conti con un recupero completabile non prima dell’avvio della nuova stagione, quando le piste di mercato attorno alla sua figura si sarebbero giocoforza esaurite a causa della fine della sessione estiva di scambi.

Già perché Lorenzo Pellegrini, già vicino a lasciare Trigoria lo scorso gennaio, sarebbe potuto ragionevolmente esser ceduto nel mercato estivo, se non fosse occorso appunto il problema di un infortunio che non avrebbe fornito troppe garanzie ai club interessati al suo profilo.

L’arrivo a Roma di Gian Piero Gasperini era poi sembrato ai più un segnale della fine di un matrimonio che solo una parte – il giocatore, per il quale la maglia della Roma è una sorta di seconda pelle – avrebbe voluto continuare.

Il calcio però sa spesso regalare svolte inaspettate e rinascite improvvise. Come quella del numero ‘7’, diventato in relativamente poco tempo una pedina importante nello scacchiere tattico del tecnico di Grugliasco, che lo ha definitivamente rilanciato in campo. Con risultati, individuali e di squadra, che sono sotto gli occhi di tutti.

Pellegrini, momento d’oro: investimento nell’App premiata

Forse proprio il numero ‘7’, il suo numero, è nel destino di ‘Lollo’ anche fuori dal campo. Già perché, come svelato da un approfondimento de ‘Il Corriere dello Sport‘, il centrocampista romano ha deciso di investire in un’applicazione premiata come ‘App del 2025‘ all’It’s Week di Rimini, il principale evento italiano dedicato alla tecnologia Made in Italy.

Si tratta di ‘Seven AI‘, già definita come il Social Media Manager del calcio con intelligenza artificiale. Questo nuovo strumento permette a calciatori e calciatrici di creare post personalizzati dopo la partita rispondendo semplicemente a tre domande: ho vinto, ho pareggiato o ho perso.

A quel punto l’applicazione genera automaticamente testi coerenti con il risultato ottenuto sul campo e con lo stato d’animo dell’interessato, aiutando i giocatori a comunicare in modo professionale con l’aiuto di un generatore professionale di post accattivanti.

Insomma, sembra davvero girare tutto per il verso giusto, ora, nella vita di Lorenzo Pellegrini, che nei prossimi mesi sarà chiamato a prendere una decisione importante sul suo futuro: andar via a gennaio o attendere fine stagione, quando magari Massara, convinto dalla crescita delle sue prestazioni, potrebbe proporgli un clamoroso rinnovo di contratto a sorpresa…