Cambiano le strategie future per José Mourinho. Il tecnico portoghese sorpreso dall’esonero arrivato nelle ultime ore.

Il calcio internazionale vivrà una nuova sosta a partire dalla prossima settimana. Infatti si fermeranno i vari campionati e le coppe europee, per dare luogo all’ultima tornata di gare delle Nazionali per questo 2025. Uno stop importante, perché diventa decisivo nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno.

La sosta di metà novembre sarà utile per fare il punto della situazione per moltissimi club, italiani e non solo. In particolare per coloro che stanno decidendo se dare fiducia al proprio allenatore oppure urgerà cambiare guida tecnica. In Serie A c’è chi ha scelto per la seconda strada già in questi giorni, come Fiorentina e Genoa che hanno allontanato i rispettivi tecnici dando fiducia a Vanoli e De Rossi.

Anche alcuni club di spessore internazionale stanno decidendo già in queste ore se trovare nuovi stimoli con il cambio di allenatore. Il Benfica ha anticipato già tutti quasi due mesi fa, dando il ben servito a Bruno Lage, dopo i pessimi risultati nelle coppe, ed ingaggiando José Mourinho, uno dei tecnici ‘top’ in circolazione. Proprio il portoghese ha ricevuto la notizia di un nuovo esonero nelle scorse ore, che ha sorpreso un po’ tutti.

Ajax, cambia tutto in panchina: esonerato Heitinga dopo il severo k.o. in Champions League

Mourinho infatti non si ritroverà contro, dopo la sosta di novembre, un giovane allenatore di cui si era parlato piuttosto bene negli ultimi anni. Il quale però non è riuscito a dare un’impronta corretta di gioco al club che ha puntato su di lui: stiamo parlando dell’Ajax, storica squadra olandese.

I Lancieri, dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Galatasaray, hanno annunciato l’esonero di John Heitinga. Ovvero dell’ex difensore olandese, scelto dall’Ajax come tecnico in estate dopo l’addio dell’italiano Francesco Farioli. Fatale lo 0-3 subito in casa dai rivali turchi, che rappresenta l’ennesima sconfitta nella fase campionato di Champions, la quale vede l’Ajax ancora fermo a quota zero punti.

Il prossimo impegno di coppa per gli olandesi è proprio contro il Benfica di Mourinho, il quale però dovrà cambiare piani tattici e strategia proprio per il cambio in panchina in casa Ajax. Per il momento Heitinga è stato sostituito da Fred Grim, attuale capo del settore giovanile dei Lancieri. Ma nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo tecnico.

L’Ajax è una delle grandi decadute del calcio europeo. L’ultimo titolo nazionale in Olanda risale al 2022, mentre in Europa non è andato oltre la semifinale di Champions del 2019, persa in rimonta con il Tottenham. Per non parlare dei tanti, troppi allenatori che si sono succeduti negli ultimi anni: dal 2022 ad oggi gli olandesi hanno cambiato ben 7 volte guida tecnica.