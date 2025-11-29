Il Milan supera la Lazio di misura grazie a un gol di Leao: finisce 1 a 0 a San Siro. La squadra di Sarri non riesce a trovare il gol in casa dei rossoneri, tra titolari e cambi in corsa, nel secondo tempo nessuno dei biancocelesti riesce ad impensierire Maignan. Al minuto 96 Pavlovic para con il gomito un tiro di Romagnoli. Dopo 5 minuti di revisione Var l’arbitro ammette il tocco di mano e fischia fallo in attacco per un presunto di Marusic. Il commento della partita è affidato a Franco Melli: “Arbitro comico, la spiegazione che viene fornita per giustificare il non rigore è incredibile. Sembrava di essere a un varietà, invece è successo a San Siro, alla scala del calcio. Non si può fare danno, è ora di finirla di fare danno e di farlo alla Lazio.

Marusic era davanti a Pavlovic, come poteva commettere fallo? L’arbitro non sapeva che pesci prendere. Quest’arbitro non deve più fare danni, e non deve farli nemmeno in Serie B. Una serata che non dimenticherò mai, ne ho viste di buffonate e di ladrate nel calcio, ma come questa no. Una volta che l’arbitro viene chiamato al Var, non può inventarsi un altro tipo di infrazione diversa dall’assegnazione del rigore per la quale era stato chiamato. Con Allegri che viene espulso perché per te minuti impedisce all’arbitro di arrivare al monitor. La partita è finita al minuto 105…”