Altra perdita per lo sport italiano nelle scorse ore: ci ha lasciati un personaggio a dir poco centrale di questo storico club.

Il 2025 non è stato finora certamente un anno troppo gradevole per quanto riguarda i drammi e le tragedie legate allo sport, sia in Italia che a livello internazionale. Purtroppo sono diverse le personalità di questo mondo che ci hanno lasciato prematuramente o per aver raggiunto ormai un’età molto elevata.

Diverse le personalità che ci hanno lasciato e hanno commosso l’interno mondo dello sport. Dall’incidente tragico del calciatore Diogo Jota, venuto a mancare a causa di un tremendo incidente assieme al fratello, fino all’addio alla leggenda del wrestling Hulk Hogan, un vero e proprio simbolo di questa disciplina molto apprezzata negli USA. Senza dimenticare chi lo sport lo ha sempre raccontato con passione ed energia, come il compianto Bruno Pizzul.

L’ultima notizia negativa legata allo sport nostrano arriva dal mondo della pallacanestro. Infatti è venuto a mancare lo storico numero 1 di un importante club di basket, che con il suo impegno viscerale e la dedizione ha avuto il merito di riportare la sua squadra del cuore ad altissimi livelli in Italia.

Addio a Gianfranco Bernardi, presidente e ‘salvatore’ della Virtus Padova di basket

A piangere è dunque il mondo del basket italiano ed in particolare la città di Padova. Infatti è venuto a mancare nella giornata di ieri Gianfranco Bernardi, imprenditore ed apprezzatissimo dirigente sportivo che nella città veneta tutti conoscevano semplicemente come Franco.

L’uomo ci ha lasciati a 89 anni, ma soprattutto dopo una longeva e romantica storia con la Virtus Padova. Innamorato della pallacanestro, Bernardi ha occupato prima il ruolo di direttore sportivo e successivamente di presidente, affiancato sempre dal figlio Nicola e dallo storico collaboratore Eugenio Papa.

Bernardi viene ricordato come salvatore e trascinatore della Virtus, che fu costretta a ripartire dal basket dilettantistico. Ma grazie agli sforzi ed alle intuizioni di Franco, la formazione patavina riuscì in pochi anni a tornare nel basket nazionale. Bernardi inoltre ha avuto la capacità di portare a Padova diversi fuoriclasse come Federico ASchiavon, Toto Forray e Lucas Perez.

Negli ultimi anni Bernardi era divenuto presidente onorario, lasciando il compito decisionale al figlio Nicola ed a Marco Chioatto. Alcuni anni fa era stato insignito dal presidente della Fip Gianni Petrucci della Palma d’Oro del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano.