Parecchi automobilisti resteranno sorpresi dopo aver appreso la notizia che in parecchi ignoravano: cosa comporta in termini pratici

Non è infrequente, per chi viaggia e per chi ha una certa fretta nell’arrivare a destinazione, consultare il navigatore dell’auto per verificare quanto tempo effettivamente manchi al punto d’arrivo.

Tra le ovvie limitazioni tecniche derivanti dalla presenza dei tutor in autostrada o di limiti imposti magari provvisoriamente in corrispondenza di restringimenti della carreggiata, lavori in corso, incidenti e quant’altro, spesso il tempo di arrivo indicato dal nostro GPS non corrisponde ai minuti effettivamente mancanti alla destinazione finale.

Esponendo il discorso dal punto di vista di chi, magari per disorganizzazione o per imprevisti d’altro tipo, è in ritardo sulla tabella di marcia, è altrettanto comune provare un qual certo senso d’invidia nei confronti di chi non deve sottoporsi (ove esistenti) alle fastidiose code al casello per superare un determinato varco che corrisponde ad un pedaggio di natura economica.

Veder sfrecciare le macchine vicine che, grazie al sistema di telepedaggio, non devono arrestarsi, infilare il biglietto, inserire la carta o i contanti prima di ripartire, è un’esperienza provata da tutti coloro che non hanno preventivamente aderito alle agevolazioni che pure sarebbero aperte a tutti.

Molto spesso, lungo la rete autostradale italiana, si vedono i simboli indicanti il pagamento in cartamoneta, solo carta, la scritta ‘Telepass‘ e anche una grande ‘T’ blu su sfondo giallo. O gialla su sfondo blu. Ma cosa sta ad indicare questa lettera a caratteri cubitali? La spiegazione lascerà sorpresi parecchi frequentatori delle strade ad alta velocità.

Telepass o no? Ecco cosa indica la ‘T’ al casello

Contrariamente alla convinzione dell’automobilsta medio, la ‘T‘ ai varchi autostradali non sta ad indicare il Telepass. O quanto meno non fa riferimento solo a questo sistema di pedaggio.

La grande lettera indica che, da quel casello, possono transitare tutti i veicoli dotati di un sistema di esazione dinamica che abbiano un dispositivo di telepedaggio.

L’associazione automatica secondo cui, magari per questioni di spazio cartellonistico, fosse la stessa cosa leggere la scritta ‘Telepass‘ piuttosto che la sola lettera ‘T‘, si rivela dunque assolutamente errata.

Questa scoperta porta il beneficio, per gli automobilisti, di avere più opzioni di scelta, sposando dunque l’alternativa più vantaggiosa tra quelle in essere. Un ventaglio di opportunità ideale per chi viaggia spesso in autostrada e necessita di un sistema di pedaggio che sia rapido ma anche economico.