Già si parla di Australian Open e di ciò che potrebbe accadere a Jannik Sinner, impegnato in questo torneo di primo piano.

La stagione tennistica di Jannik Sinner si è ufficialmente conclusa con un grande trionfo. L’azzurro si è tolto la soddisfazione di vincere per il secondo anno consecutivo le ATP Finals, il torneo di fine anno che si è svolto a Torino, nel quale il classe 2001 si è contraddistinto superando i migliori 8 del ranking attuale.

Sinner però non è riuscito a scavalcare in classifica generale il suo rivale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo resta per 550 punti di vantaggio sempre al primo posto, ma con l’inizio del 2026 potrebbe nuovamente cambiare tutto. Occhi già puntati su quello che sarà il grande torneo di apertura dell’anno nuovo, gli Australian Open.

Il primo torneo Major della stagione si disputerà dal 12 gennaio al 1 febbraio, contando anche tutti i turni preliminari. Sul greenset di Melbourne, Sinner cercherà di confermare anche qui la sua leadership, essendo detentore del titolo. Da non sottovalutare però la presenza di altri rivali di primissimo livello. Su tutti ovviamente Alcaraz, ma anche un grande fuoriclasse atteso dalla sua ‘last dance‘.

Djokovic punta all’ultimo grande successo in Australia: “Ma solo se Sinner si infortuna”

Parliamo ovviamente di Novak Djokovic, un tennista che a 38 anni già compiuti vuole ancora giocare per vincere e per divertirsi. Attualmente è l’atleta che ha conquistato più titoli di tutti nei tornei del Grande Slam, di cui ben 10 a Melbourne. Ecco perché l’ultima grande impresa potrebbe avvenire agli Australian Open per chiudere il cerchio.

L’ex tennista ed oggi allenatrice Rennae Stubbs ha parlato proprio della presenza di Djokovic nel torneo Major in questione. Le possibilità di fare bene sono molto alte come al solito, ma il rischio è di dover soccombere ancora alla forza atletica ed alla freschezza di Sinner ed Alcaraz, ad oggi superiori.

“Penso davvero che Novak punti all’Australia. Penso che sia l’unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik e Carlos. Carlos non ha mai raggiunto la finale lì. Novak lo ha schiacciato l’anno scorso. C’è stato un set davvero buono, ma nel complesso Novak è stato il giocatore migliore. Non credo che possa battere qualcuno come Jannik su quel campo. Penso che Jannik sia semplicemente troppo forte su quel campo. Ma forse è l’unico posto dove Novak può farcela. Ci sono anche gli infortuni. Un giocatore può infortunarsi, e ci sono già stati diversi giocatori che sono riusciti a vincere un Grande Slam perché un altro giocatore si era infortunato”.

Dunque nelle previsioni della Stubbs, Djokovic può battere Alcaraz a Melbourne, mentre per superare Sinner dovrà sperare nella buona sorte.