Buone notizie per i tifosi della Juventus riguardanti il difensore brasiliano Gleison Bremer, attualmente fermo per un infortunio delicato.

Luciano Spalletti è divenuto il nuovo allenatore della Juventus da qualche settimana, prendendo il posto di Igor Tudor a causa dei risultati non positivi di quest’ultimo. Ma la squadra bianconera deve ancora ritrovare il percorso giusto, visto che anche con il neo tecnico sono arrivati due pareggi casalinghi (contro Sporting e Torino) non troppo brillanti.

Oltre alla fiducia nei propri mezzi e ad un gioco più lineare ed offensivo, la Juve spera di ritrovare nei prossimi giorni di lavoro anche i calciatori attualmente infortunati. Quei titolari fermi ai box per problematiche di vario genere, che hanno dimezzato alcuni reparti della rosa. In particolare in difesa, dove Spalletti al momento deve fare a meno di diversi elementi.

Gleison Bremer, Lloyd Kelly e Juan Cabal sono tutti indisponibili per il momento. Situazioni da monitorare, con la speranza per il tecnico toscano di poterli veder lavorare in gruppo nel più breve tempo possibile. Il caso più delicato è proprio quello di Bremer, visto che il brasiliano si è sottoposto attorno alla metà di ottobre a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro, ed è out da più di un mese.

Bremer, segnali confortanti: allenamento intenso in palestra. Ecco i tempi di recupero

Il ginocchio è divenuto un vero cruccio per Bremer, visto che già ad ottobre 2024 si lesionò il legamento crociato ed il menisco, problemi che lo misero k.o. per tutto l’arco della scorsa stagione. La speranza è che dopo la pulizia dell’articolazione, Bremer possa aver risolto definitivamente i suoi dolori.

Intanto sui social l’ex centrale del Torino ha alimentato le speranze dei tifosi juventini. Bremer ha pubblicato un video in cui si allena in palestra in maniera intensiva, mostrando una forma fisica ottimale e grande voglia di tornare in campo. Segnali di un rientro accelerato? In realtà no, visto che quando si parla di ginocchia bisogna andare molto cauti.

La voglia di tornare in campo e rendersi disponibile per Spalletti è enorme. Ma Bremer dovrà recuperare seguendo le tappe predefinite dallo staff medico. Il lavoro di riatletizzazione è iniziato, ma sarà difficile rivedere il brasiliano in campo prima di fine novembre o inizio dicembre.

L’obiettivo fissato per tornare disponibile tra i convocati della Juve è il match interno con il Cagliari del 29 novembre prossimo. Ma più verosimile che Bremer possa rivedersi nello scontro diretto con il Napoli del 7 dicembre, giorno in cui Spalletti tornerà per la prima volta da avversario al ‘Maradona’.