Lewis Hamilton continua con il suo momento davvero negativo. Notizie pessime per la Ferrari e futuro dell’inglese in bilico.

La Ferrari sperava di poter ottenere qualcosa di meglio in questo finale di stagione, con l’assetto di una nuova power unit e le gare su piste molto veloci e adatte a motori potenti. Invece neanche l’ultima strategia pensata dal team di Maranello ha donato qualcosa di positivo, anzi, i risultati sono anche peggiorati.

Nel Gran Premio del Brasile, sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno concluso anzitempo la propria gara. Zero punti per entrambi e la sintesi di un 2025 pieno di rammarichi e di errori strategici, che colpevolizzano l’intera scuderia. Certo, i due piloti non hanno fatto molto per evitare le brutte figure, in particolare un Hamilton davvero più deludente del previsto.

La sfuriata di John Elkann dopo Interlagos si è fatta sentire: “I piloti guidino meglio e parlino meno” – le dichiarazioni del presidente Ferrari. Ma se da un lato Leclerc è un personaggio su cui il Cavallino intende puntare anche in futuro, visto il contratto lungo e gli apprezzamenti generali, Hamilton rischia di essere un vero e proprio dilemma interno a Maranello.

Hamilton, che delusione in Ferrari: “Sto vivendo un incubo”. Futuro lontano dalla Rossa?

La corsa di Interlagos ha visto un Hamilton costretto al ritiro dopo metà gara, per via di una macchina inguidabile a causa di un paio di contatti nelle primissime fasi del Gran Premio e una penalità da cinque secondi.

Le parole rilasciate ai giornalisti al termine del GP brasiliano sono chiari ed evidenti segnali di resa per l’inglese: “Questo è un incubo e lo sto vivendo da un po’. Il passaggio dal sogno di guidare per questa squadra straordinaria all’incubo dei risultati che abbiamo ottenuto è impegnativo e deludente”.

Nonostante un carattere combattivo e grintoso, Hamilton sembra arrivato ad un punto morto della sua breve avventura in Ferrari. Non è mai riuscito a trovare il feeling con la vettura, ha la chiara impressione di essere considerato una seconda scelta ed in gara non è mai andato oltre il quarto posto, senza mai ottenere un podio.

Un’annata storta per un campionissimo come il britannico, che resta un nome di grande spicco del panorama internazionale. Nelle prossime settimane andranno prese le decisioni giuste: sarebbe corretto continuare assieme e lasciarsi alle spalle un 2025 disastroso? Oppure il futuro in Ferrari di Hamilton è soltanto utopia? Gli ultimi GP della stagione daranno ulteriori indicazioni.