Brutta notizia per i telespettatori italiani, in particolare per quelli che assistono quotidianamente alla nota soap opera Rai.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più longeve degli ultimi tempi per la Rai. Una soap opera tutta italiana che il prossimo mese celebrerà ufficialmente il decennale della prima messa in onda, visto che il prologo avvenne esattamente l’8 dicembre 2015.

Il fatto che ancora oggi venga vista da moltissimi telespettatori e continui ad andare in onda con le sue trame appassionati è il segnale di un progetto riuscito e ben costruito, che sviluppa storie e colpi di scena evidentemente di buon effetto. Dopo aver esordito come una fiction da prima serata, dalla terza stagione in poi la serie va in onda ogni giorno (esclusa la pausa estiva) dalle ore 16:00 su Rai 1.

Dall’8 settembre scorsa è iniziata la decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che sta avendo gli stessi riscontri positivi di sempre. Tanto che la notizia che stiamo per darvi creerà un dispiacere a moltissimi italiani, appassionati della soap opera che vede tra i protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Si prevede infatti uno stop per la messa in onda delle prossime puntate.

Stop a Il Paradiso delle Signore: a rischio la puntata del 24 novembre

Nei prossimi giorni il day time pomeridiano di Rai 1 potrebbe subire delle modifiche, comunque temporanee, per quanto riguarda la messa in onda. Il Paradiso delle Signore rischia di non essere trasmesso nella giornata di lunedì 24 novembre, per lasciare spazio ad altre impellenze televisive.

Il motivo riguarda le elezioni regionali che andranno in scena nel weekend precedente in tre regioni italiane: Campania, Puglia e Veneto. Per questo motivo, la Rai dovrebbe privilegiare la messa in onda del Tg1 speciale elezioni per seguire dal vivo gli exit pool ed i risultati della votazione regionale.

Una regola ormai storica della televisione è che i fatti di politica nostrana hanno sempre la priorità sullo spettacolo e sugli show del piccolo schermo, dunque Il Paradiso delle Signore potrebbe non andare in onda il 24 novembre. Ma niente paura, lo stop in questione durerà al massimo un pomeriggio, mentre le puntate del day time riprenderanno alla consueta ora da martedì 25 novembre.

Inoltre non è da escludere che i vertici Rai possano decidere di recuperare la puntata saltata nel pomeriggio del sabato successivo, così da non perdere la consuetudine televisiva de Il Paradiso delle Signore. Una soluzione già utilizzata in passato, sempre per via dello slittamento last-minute di alcune puntate.