Max Verstsppen 10

Al via mette tutti in riga, poi domina posizione e usura degli pneumatici. Se non fosse per lui, il Mondiale sarebbe finito da un bel po’.

Kimi Antonelli 8,5

Una rimonta d’autore; un quarto posto (che diventa terzo dopo la squalifica McLaren) che profuma di maturazione agonistica e gestionale.

Lando Norris 8,5

A Las Vegas doveva superare un guado: di sofferenza della monoposto sul tracciato e di gestione del vantaggio. Detto, fatto.

Charles Leclerc 7+

Regala sorpassi da par suo, anche su Piastri; porta la Ferrari oltre il limite, o quasi, di ciò che la SF – 25 consente; quinto in queste condizioni vuol dire perlomeno podio con una macchina competitiva. Ditelo a John Elkann.

Lewis Hamilton 6

Costretto a una gara in salita, riesce a scalare oltre la soglia del decoro. Tutto quello che poteva metterci, ce lo ha messo.

Gabriel Bortoleto 4

La collisione con Stroll è solo colpa sua. Errore da matita blu.