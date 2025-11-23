Max Verstsppen 10
Al via mette tutti in riga, poi domina posizione e usura degli pneumatici. Se non fosse per lui, il Mondiale sarebbe finito da un bel po’.
Kimi Antonelli 8,5
Una rimonta d’autore; un quarto posto (che diventa terzo dopo la squalifica McLaren) che profuma di maturazione agonistica e gestionale.
Lando Norris 8,5
A Las Vegas doveva superare un guado: di sofferenza della monoposto sul tracciato e di gestione del vantaggio. Detto, fatto.
Charles Leclerc 7+
Regala sorpassi da par suo, anche su Piastri; porta la Ferrari oltre il limite, o quasi, di ciò che la SF – 25 consente; quinto in queste condizioni vuol dire perlomeno podio con una macchina competitiva. Ditelo a John Elkann.
Lewis Hamilton 6
Costretto a una gara in salita, riesce a scalare oltre la soglia del decoro. Tutto quello che poteva metterci, ce lo ha messo.
Gabriel Bortoleto 4
La collisione con Stroll è solo colpa sua. Errore da matita blu.