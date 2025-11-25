Salgono euforia ed entusiasmo sulla sponda giallorossa della Capitale per lo splendido cammino della squadra di Gasperini: arriva un riconoscimento gratificante

Prima in classifica. E da sola, non in coabitazione (nello specifico con l’Inter) come accaduto prima della sosta delle Nazionali. Prima in classifica come non accadeva da dieci anni, quando Rudi Garcia, in un effimero e transitorio sogno Scudetto, aveva portato la Roma in testa alla Serie A, salvo poi cedere il passo alla Juventus pigliatutto di Massimiliano Allegri.

Anche la parte di stampa romana che si era mostrata molto scettica, in estate, sul lavoro e sull’impatto che avrebbe avuto Gian Piero Gasperini in una realtà così diversa da Bergamo si è dovuta ricredere. Ora, con un esercizio talvolta poco edificante rappresentato dal salire in corsa sul carro del vincitore, beatifica ed esalta la figura del tecnico di Grugliasco. Ormai per tutti l’artefice principale di un cammino che vede i giallorossi guardare tutti dall’alto. Almeno per ora.

Quello che impressiona della Roma è il costante miglioramento nell’assimilazione della filosofia di gioco del Gasp, che oltretutto starebbe ancora aspettando il via libera per il necessario colpo top in attacco che dovrebbe arrivare a gennaio. Chissà quali incredibili traguardi si aprirebbero all’orizzonte per i capitolini se all’interno di questo meccanismo quasi perfetto venisse inserito un attaccante di razza. Il popolo giallorosso già gongola.

Gasperini, siamo già al murale celebrativo: Roma è ai suoi piedi

In una città come Roma è davvero difficile contenere i sogni di gloria di una tifoseria che aspetta da tanto, troppo tempo, una grande gioia da far esplodere nelle strade con colori e bandiere.

Ecco che allora, interpretando l’ammirazione per quest’uomo burbero venuto dal Nord, il famoso street artist Drugi ha voluto rendere omaggio al lavoro di Gasperini con un murale fantasioso dipinto sui muri della Garbatella, storico quartiere della Capitale di marca prevalentemente romanista, prima di Cremonese-Roma.

Nell’opera del disegnatore – i passaggi del murale sono stati documentati sul suo profilo Instagram – Gasperini appare in versione mago con tanto di cappello e divisa da Hogwarts (con stemma della Roma) mentre tiene con la mano una sciarpa giallorossa.

L’allenatore appare intento a mescolare una pozione in un enorme calderone in cui si legge la scritta ‘Grinta, Cuore e Sudore‘. Un bel modo per gratificare un mister che ha riportato in città quell’entusiasmo che mancava dai tempi della vittoria della Conference League con José Mourinho.