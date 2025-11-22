Arriva una perturbazione di origine artica sulle regioni italiane, che farà abbassare nettamente le temperature: ecco dove.

L’autunno fino a questo momento ha regalato temperature miti e tendenzialmente giornate poco piovose sulla nostra penisola. Ormai, da qualche anno a questa parte, la tendenza è quella di avere anche nel mese di novembre condizioni termiche ben sopra le medie stagionali.

Ma qualcosa sta cambiando già dal weekend alle porte. L’inverno busserà alle porte delle regioni italiane nelle prossime ore, a causa di qualche fenomeno atmosferico improvviso di origine artica. Ciò significa che le temperature si abbasseranno sensibilmente e si comincerà e respirare pienamente aria invernale, anche a bassa quota.

Secondo l’aggiornamento di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’Italia sarà vittima di un ‘doppio attacco’ proveniente dalle zone artiche e polari. “Il primo ciclone, il famoso Winter Vortex proveniente dalla Norvegia, sta entrando in queste ore nel nostro Paese con il suo carico di freddo in quota e sta provocando la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure. Il secondo arriverà Domenica sera”.

Ciclone artico in Italia nel weekend: in arrivo piogge e neve a bassa quota

Andiamo dunque a vedere di preciso cosa accadrà in Italia nel weekend con l’arrivo di questi cicloni nordici. Come detto, la perturbazione colpirà in primis il Mar Ligure, estendendosi sulla maggior parte delle regioni settentrionali e sul versante tirrenico. Non sono da escludere dunque piogge abbondanti al Nord fino al basso Tirreno.

Le basse temperature potrebbero portare locali nevicate anche in pianura. Niente di eccessivo, si prevedono fenomeni deboli e senza accumulo significativo, tra Lombardia, Piemonte ed Emilia. Insomma, già la giornata di oggi, venerdì 21 novembre, sarà piuttosto rigida ed invernale.

Per la giornata di domani, sabato 22, il ciclone scenderà invece verso il Tirreno, provocando maltempo nelle regioni centrali fino a Calabria e Campania. Si rischiano abbondanti nevicate su zone collinari in Romagna, Marche ed Umbria, così come sbiancheranno gli Appennini di Abruzzo e Molise.

Miglioramenti in vista di domenica 23 novembre, quella che nel weekend in arrivo sarà la giornata meno dolorosa dal punto di vista delle temperature e delle precipitazioni. Ampie schiarite su tutta la penisola, anche se il freddo sarà pungente in mattinata nelle regioni del Nord. Dalla sera però la situazione rischia di peggiorare per l’arrivo di un secondo ciclone dalla Groenlandia.

Questo vortice di aria fredda provocherà nuove nevicate a bassa quota al Nord e condizioni di maltempo e freddo gradualmente verso il centro-sud in vista dell’inizio della prossima settimana. Solo da martedì e mercoledì le temperature torneranno ad alzarsi, senza però esclusione di piogge.