Liverpool in piena crisi e la posizione del tecnico Arne Slot è in bilico. L’allenatore olandese paga i risultati negativi delle ultime settimane.

Il calcio è uno sport dove i paradossi ed i colpi di scena sono all’ordine del giorno. L’ultima situazione caotica e sorprendente arriva da Liverpool, dove il tecnico Arne Slot sta seriamente rischiando il posto. Sembra incredibile, visto che solo pochi mesi fa veniva incensato come uno degli allenatori più bravi e scaltri della Premier League, avendo dominato lo scorso campionato con i Reds.

L’olandese aveva ben cominciato anche la nuova stagione, vincendo le prime 5 gare consecutive in campionato. Poi il crollo: sconfitte tremende in casa contro Manchester United e Nottingham Forest, oltre agli scontri diretti perduti contro Chelsea e Manchester City. Fatto sta che oggi Salah e compagni appaiono lontanissimi dalla vetta, con 18 punti conquistati in dodici incontri ed una marea di gol subiti.

I tabloid inglesi sono quasi certi del rischio esonero per Slot ed in queste ore già si parla dei nomi ideali per rimpiazzarlo sulla panchina del Liverpool. Fra le diverse ipotesi prese in considerazione si fa largo quella relativa ad un giovane allenatore che sta facendo molto bene nella nostra Serie A.

Liverpool pronto a cambiare allenatore: anche Cesc Fabregas nella short-list dei Reds

Se Arne Slot dovesse realmente lasciare il Liverpool per via dei risultati scarsi e delle prestazioni ampiamente deludenti, si potrebbe pensare ad un grande nome che magari già conosce l’ambiente. Si vocifera infatti l’idea di un ritorno di Jurgen Klopp, il condottiero dei Reds che ha lasciato la panchina nel 2024. Oppure quello dell’ex capitano Steven Gerrard, vero cuore Liverpool che però da allenatore non sta ottenendo grandi riscontri di carriera.

Ma la tentazione dell’ultima ora, come già accennato, vira verso l’Italia. Alcune voci indicano Cesc Fabregas come un’idea concreta per la panchina di Anfield Road. L’attuale tecnico del Como, apprezzato da molti ed indicato come un sicuro predestinato ad alti livelli, potrebbe essere tentato da questa grande chance di carriera.

Il Como di Fabregas ha mostrato sul campo idee di calcio moderne ed offensive, come dimostrato dal recente 5-1 imposto al Torino in campionato. Un biglietto da visita importante per l’ex stella di Barcellona e Arsenal, visto che a Liverpool hanno sempre privilegiato allenatori propositivi e dalle intenzioni innovative.

Ovviamente per strapparlo dal Como del ricco patron Suwarso servirà un’offerta degna di nota. Un po’ come quella fatta lo scorso anno dal Manchester United per ingaggiare Ruben Amorim, all’epoca dei fatti tecnico dello Sporting Lisbona. Le prossime imminenti gare del Liverpool chiariranno la situazione, a cominciare dalla posizione in bilico di Slot.