Finalmente Marcell Jacobs ha preso la propria decisione. Lo sprinter azzurro ha scelto di tornare a correre, ma a condizioni molto diverse.

Il 2025 doveva essere l’anno delle grandi opportunità, del ritorno ad alti livelli e del ritrovamento di una forma che da troppo tempo sembra lontana. Invece per Marcell Jacobs questi ultimi mesi sono stati una batosta totale, a cominciare dagli infortuni muscolari fino alla delusione dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo.

Lo sprinter italiano, campione olimpico proprio nella capitale giapponese quattro anni fa, non è riuscito a recuperare la condizione giusta in tempo. Jacobs è stato eliminato già nelle batterie delle semifinali sui 100 metri, un risultato insufficiente che lo ha reso ancora più deluso e immotivato, tanto da paventare persino un ritiro dallo sport agonistico.

“Devo prendermi un po’ di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire” – disse a caldo il corridore originario di Desenzano del Garda. Ma dopo alcune settimane di relax familiare, con tanto di vacanze tra Bali e Seoul, Jacobs pare aver maturato la sua decisione. Continuerà a correre, ma a condizioni presumibilmente diverse da quelle recenti.

Jacobs ritorna ad allenarsi in Florida. Ma sarà addio da coach Reider

Dopo le riflessioni degli ultimi giorni, Marcell Jacobs ha sciolto le riserve. Niente addio dall’atletica leggera, bensì una nuova ripartenza che dovrà però essere strutturata in maniera più ragionata. Il corridore azzurro a 31 anni si sente ancora in grado di poter gareggiare ad alti livelli, ma con strategie diverse.

Jacobs dunque rientrerà in Florida, sulla pista di Jacskonville dove ha deciso già da qualche anno di allenarsi e prepararsi per le gare più importanti. Ma difficilmente sarà ancora seguito dal coach Rana Reider, che viene definito uno degli allenatori più prestigiosi del mondo degli sprinter. Ma il feeling con Marcell rischia di essersi assopito negli ultimi mesi, soprattutto dopo la delusione di Tokyo.

Possibili nuovi contatti tra Jacbos ed altri guru dell’atletica negli Stati Uniti (si parla di Lance Brauman e Dennis Mitchell su tutti), mentre Reider sembrerebbe passare sempre meno tempo a Jacksonville. Intanto l’azzurro sta programmando il suo 2026, che dovrà essere strutturato nella maniera migliore per evitare sovraccarichi e sforzi inutili.

Probabile che il classe ’94 salti l’intera stagione indoor, rinunciando a diversi eventi in tal senso, per puntare tutto sui Campionati Europei ad agosto a Birmingham e sulle gare della Diamond League. Un’occasione importante per dimostrare al mondo delle corse di essere ancora un atleta di punta.