La scuderia di Maranello è stata particolarmente colpita dalla triste notizia: si è spento ad 84 anni un personaggio amato da tutti

Scorrono i decenni, passano gli anni, si moltiplicano le corse, i piloti, e le innovazioni tecnologiche. Ma le figure mitiche, quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo delle corse, quelle no, quelle restano lì, leggendarie nel loro status che niente e nessuno potrà modificare.

Arriva però per tutti il tempo della vecchiaia. Degli acciacchi, dei malanni, non necessariamente legati alle scorie di uno dei ‘mestieri’ più pericolosi ma più affascinanti al mondo: quello del pilota professionista.

Campione italiano di Formula 3 nel 1965, successivamente ingaggiato dall‘Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA, per poi approdare in Formula 1 e Prototipi: cinque stagioni all’attivo nella massima categoria, a partire dal 1968, correndo per scuderie come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham.

Tutto questo, e molto altro, è stato Andrea de Adamich, la cui fama e notorietà ebbero una grande impennata dopo il suo ritiro, avvenuto 1974, quando iniziò a collaborare con Mediaset nel ruolo di telecronista (e voce esperta in materia) in compagnia di Guido Schittone. Il nativo di Trieste classe ’41 divenne ben presto ‘LA‘ voce dell’automobilismo per tutti gli appassionati italiani.

Rimasto in carica nel suo ruolo fino al 2009, De Adamich è ancora ricordato oggi come una figura leggendaria nel racconto delle imprese sportive dei piloti al pari di quella di Adriano de Zan per il ciclismo o di Nando Martellini (e Bruno Pizzul) per il calcio.

Addio ad Andrea de Adamich: l’ex pilota si è spento ad 84 anni

Volto mitico per un gigante dell’automobilismo italiano come Alfa Romeo, de Adamich nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo la sua storica collaborazione con l’azienda milanese.

Negli ultimi anni, adeguandosi alla perfezione ai tempi, il triestino ha anche prestato la sua voce a diverse edizioni del popolare gioco per consolle ‘Formula One‘, rinfocolando così, sebbene per un pubblico di nicchia rispetto ai milioni di italiani che per anni lo hanno ascoltato in TV, la sua fama di voce principe dell’automobilismo.

All’età di 84 anni, per cause ancora non diffuse pubblicamente, l’ex pilota si è spento, lasciando nel dolore per la sua perdita la moglie, sposata con rito civile nel 2010, e tre figli. Nonché milioni di appassionati, e di addetti ai lavori, che hanno avuto a che fare con lui direttamente, in un box di Formula 1, o da casa, godendo della competenza e della simpatia che mai sono mancate nei suoi appassionati resoconti sul mondo della velocità.