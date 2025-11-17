Il nostro paese ospita un paesaggio unico che riesce a coniugare la magia del deserto con la bellezza del mare incontaminato: ecco dov’è
Si sente spesso parlare della necessità – o quanto meno della volontà – di fare vacanze diverse, lontane dalle mete normalmente ambìte dalla massa di turisti che invadono in massa le località più rinomate.
Esperienze esotiche, possibili solo grazie a viaggi transoceanici, pongono però spesso in essere problemi organizzativi, o sanitari, con rischi connessi anche alla salute oltre che alla distanza spesso enorme dal punto di partenza.
Tuttavia, i più incalliti sostenitori delle mete più selvagge spesso non demordono, sobbarcandosi viaggi magari massacranti pur di provare l’esperienza di un maestoso deserto col suo silenzio, le sue dune altissime, con gli inaspettati scenari che si svelano una volta arrivati in cima alle montagne di sabbia tipica della zona in questione.
Normalmente chi vuole immergersi in un’avventura di questo tipo deve necessariamente cambiare continente: in Nord Africa, per vedere il Sahara, in Asia Orientale, per vivere la magia del Gobi, o nel Peru meridionale, per ammirare la vastità dell’Atacama.
Ebbene i meno intraprendenti saranno felici di sapere che basta restare in Italia, facendo un semplice viaggio verso la splendida isola della Sardegna, per rivivere l’atmosfera delle grandi distese di sabbia tuffandosi nel contempo nelle limpide acque della costa.
Il deserto di Piscinas: paesaggi inaspettati nel cuore del Mediterraneo
In Costa Verde, nella parte Sud-Occidentale della Sardegna, nella zona di Medio Campitano – una delle meno battute a livello turistico rispetto alle più rinomate Costa Smeralda o Costa Rei, tanto per citarne un paio – sorge il suggestivo Deserto di Piscinas, un luogo davvero incantevole che finora ha resistito sia all’urbanizzazione di stampo turistico che all’insediamento, non infrequente nell’isola, di costruzioni abusive.
In una zona in cui il vento spira davvero forte – caratteristica anche di altre parti dell’isola – le dune arrivano a toccare vette di quasi 100 metri. La particolarità di questo deserto nel cuore del Mediterraneo è il contrasto con le vicinissime spiagge selvagge che affacciano su un mare tra i più limpidi d’Europa e non solo.
Nonostante l’apparente aridità, il deserto di Piscinas ospita poi una sorprendente varietà di specie che si sono adattate al particolare clima. Tra i cespugli di ginepro, le euforbie e le piante pioniere che arrestano l’apparentemente inarrestabile avanzata della sabbia, si nascondono animali rari.
Non è infrequente scorgere il cervo sardo, la volpe, il falco pellegrino e piccoli rettili. In primavera poi, il paesaggio si anima di colori, grazie alla fioritura di specie spontanee che resistono alle sabbie mobili tipiche del deserto.
Non servirebbe forse nemmeno sottolineare come tale paesaggio rappresenta anche il luogo ideale per chi ama il trekking, la fotografia o le escursioni a cavallo, grazie a cui, da una posizione privilegiata, si può ammirare la magia di un luogo unico.