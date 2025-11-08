Una notizia molto triste ha colpito l’intero mondo della Formula 1, in particolare la figura di Flavio Briatore, imprenditore e dirigente italiano.

La Formula 1 è un mondo sempre molto appassionante, poiché racchiude in sé l’emozione di vetture ad altissima velocità e il genio ingegneristico che produce mezzi di altissimo livello per competere. Senza pensare all’adrenalina dei protagonisti in pista, che diventano supereroi della domenica con le loro capacità alla guida.

Purtroppo è anche un mondo ricco di pericoli e di rischi, anche se fortunatamente negli ultimi anni è stato aumentato l’asset di sicurezza dei vari circuiti e gli incidenti, che possono capitare ogni weekend, sono molto meno rischiosi. Ma allo stesso tempo la F1 negli ultimi mesi è stata protagonista di alcune perdite significative, dando addio ad alcuni protagonisti del passato.

In questo 2025 sono venuti a mancare personaggi come Eddie Jordan, l’imprenditore britannico e fondatore dell’omonima scuderia. Di recente anche un esperto assoluto ed intenditore come Andrea de Adamich, ex pilota e telecronista che ha lavorato per anni nella nostra TV proprio in ambito motori. Nelle ultime ore è arrivata un’altra cattiva notizia in tal senso: la scomparsa di un altro storico protagonista, che ha dato molto al mondo dei motorsport.

Addio a Louis Schweitzer, dirigente Renault legatissimo a Flavio Briatore

Diverse ore fa è giunto un comunicato che riguarda l’addio ad un importante dirigente ed imprenditore, che come detto ha dato un proprio significativo contributo in particolare ad una scuderia di Formula 1. Stiamo parlando di Louis Schweitzer, venuto a mancare ad 83 anni.

L’uomo, nativo di Ginevra ma francese doc, è stato un importantissimo capitano d’industria ed alto funzionario del Governo transalpino, tanto da aver lavorato come capo di gabinetto dell’ex premier, Laurent Fabius. Ma il ricordo più vivido di Schweitzer e nell’impegno con la casa automobilistica Renault, di cui è stato amministratore delegato tra il 1992 ed il 2005, dando una sterzata enorme al marchio e facendolo diventare un colosso mondiale delle 4 ruote.

Un grande impegno che ha riguardato anche lo sviluppo della casa automobilistica francese, per cui ha lavorato Flavio Briatore. L’imprenditore italiano è ancora oggi legato a Renault, in particolare alla scuderia Alpine, nella figura di team principal.

Alla notizia della morte di Louis Schweitzer, lo stesso Briatore ed il team Alpine hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sull’account ufficiale della scuderia, ricordando l’ex dirigente d’impresa come un personaggio fondamentale e di prestigio: “Quando arrivai in Formula 1, Louis faceva già parte del team Renault. Ho avuto il privilegio di condividere con lui dei momenti splendidi, dentro e fuori le piste, come le belle vittorie del nostro team di F1 fino agli anni 2000″ – ha scritto Briatore nella commovente nota.