L’Inter si è aggiudicato un calciatore di prospettiva e qualità assoluta sul mercato. E pensare che la Juventus lo aveva avuto in pugno.

Il 13 settembre scorso poteva rappresentare uno sliding-doors per il nostro calcio. La vittoria in rimonta della Juventus sull’Inter, alla terza giornata di Serie A. Un successo che poteva cambiare totalmente le gerarchie del campionato, con i bianconeri a punteggio pieno ed i nerazzurri invece inchiodati a tre punti in altrettanti incontri.

Ma in un mese e mezzo la situazione si è di nuovo ribaltata: la Juve ha cominciato a perdere punti e terreno, fino ad arrivare al doloroso esonero di Igor Tudor. L’Inter invece ha macinato risultati positivi e buon gioco, riportandosi a -3 dalla vetta e facendosi sentire anche nel girone di Champions League.

Uno dei motivi dei miglioramenti interisti è sicuramente la bontà della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Una squadra completa, competitiva e senza incertezze di mercato. Al contrario di una Juve piena di giocatori ancora da coltivare e costruita senza una logica precisa. Brava dunque la società guidata da Beppe Marotta, che tra l’altro in estate ha anche strappato dalle grinfie bianconere un talento di grande livello.

Retroscena di mercato: l’Inter ha anticipato la Juve ed altre big per Petar Sucic

Stiamo parlando del colpo Petar Sucic, il giovane centrocampista croato arrivato in nerazzurro dalla Dinamo Zagabria. Uno dei primi acquisti dell’estate 2025, ma l’Inter ha dovuto in realtà faticare non poco per assicurarsi il sì del classe 2003, proprio per via di una folta concorrenza.

A raccontare il retroscena c’ha pensato Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, che ha raccontato come la Juventus ed altri club importanti fossero sulle tracce di Sucic negli scorsi mesi: “Quello su Sucic retroscena di mercato che vale la pena di essere raccontato, visto che ci furono tentativi reiterati e molto concreti nel mese di gennaio 2025 che caratterizzò l’ufficialità del trasferimento con vista sull’estate di Sucic all’Inter. Tutti rispediti al mittente, per un unico e semplice motivo: Piero Ausilio chiuse il colpo con la Dinamo Zagabria addirittura nelle fasi finali del 2024, quando il centrocampista viveva uno dei momenti professionalmente più difficili della sua ancora brevissima carriera”.

Ecco dunque quali squadre hanno provato ad anticipare l’Inter: “Per restare tra i nostri confini, per esempio, si palesò il Milan. Ma solo dopo il rientro in campo e dopo avere avuto modo di prendere informazioni dirette con il club croato. In quei giorni di gennaio si fece avanti con un vigore anche maggiore la Juventus con il direttore dell’epoca Cristiano Giuntoli. Ci furono addirittura un paio di videocall con i vertici dirigenziali all’epoca in forza alla Dinamo, ma non furono sufficienti per smuovere Sucic rispetto alla scelta che già aveva sostanzialmente preso da tempo. Stessa sorte toccò ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund”.

Alla fine la bravura dell’Inter, capace di giocare in anticipo, ha fatto in modo che Sucic diventasse uno dei rinforzi di maggior caratura della rosa di Chivu. Il gol spettacolare segnato alla Fiorentina è l’esempio di come l’acquisto sia stato azzeccato.