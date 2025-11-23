Dilaga la Roma sul campo della Cremonese e si regala un’altra domenica pomeriggio da prima della classe. Una trasferta insidiosa che si è risolta in un 1-3 che conferma ancora la solidità della squadra di Gasperini. L’analisi della partita è affidata al Pres. Ferrajolo: “L’entusiasmo e la soddisfazione non mi vengono dal primo posto in classifica, ma dal fatto che ho visto una bella squadra. Oggi la Roma ha giocato la miglior partita della stagione, la Cremonese ha giocato una bella partita, ma la Roma è stata superiore sotto il profilo fisico, mettendo in campo anche le sue migliori capacità tecniche.

Una squadra che mi ha dato l’impressione di non accontentarsi mai, ora vedremo alla distanza quando aumenteranno gli impegni, un test importante sarà la prossima partita con il Napoli. I progressi si vedono, è bello quando tutti insieme si migliora anche nel modo di giocare. Nessuno dei giocatori in campo ha deluso le aspettative, nessuno ha fatto male”.