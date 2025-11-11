Si parla di un cambio clamoroso sulla panchina del Napoli. Al posto di Antonio Conte potrebbe arrivare un nome noto alla Juventus.

Dalle stelle alle stalle in poche settimane. Il Napoli campione d’Italia in carica si era ripreso con merito la vetta della classifica, tornando a giocare bene e vincere le partite che contano. Come dimostrato con il netto 3-1 rifilato all’Inter qualche settimana fa, uno scontro diretto che voleva dire supremazia ancora netta.

Invece i risultati seguenti non hanno gratificato per nulla l’ambiente. La squadra di Antonio Conte ha balbettato in casa contro il Como, non è andata oltre il pari in Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed è uscito ridimensionato e sconfitto nella trasferta di Bologna. Senza dimenticare la batosta subita ad Eindhoven per 6-2 contro una squadra di buon livello ma tutt’altro che imbattibile.

Tutti elementi che porteranno a riflessioni in casa Napoli, visto che Conte si sente sfiduciato e ha lanciato messaggi preoccupanti dopo l’ultima partita di campionato. La sosta per le nazionali dovrà essere sfruttata per analizzare gli errori ed il momento negativo, ma anche per alcune riunioni propedeutiche al proseguimento (o meno) dell’avventura di Conte in azzurro.

Napoli, per il post-Conte i tifosi votano Thiago Motta: il sondaggio definitivo

Impossibile dunque non ipotizzare un Napoli senza Antonio Conte in panchina. Difatti la storia del tecnico salentino parla di diversi esoneri o dimissioni arrivate poco dopo i trionfi, per mancanza di continuità e di stimoli.

Il portale Calciomercato.it ha sfruttato l’occasione per proporre uno dei suoi consueti sondaggi sui canali social; l’ultimo è legato proprio al nome ideale per la panchina del Napoli qualora l’avventura di Conte giungesse al termine anzitempo, nelle prossime settimane.

A sorpresa, il profilo individuato e maggiormente votato dai tifosi azzurri è quello di Thiago Motta. L’ex allenatore della Juventus (è ancora sotto contratto con i bianconeri) viene indicato come un profilo ideale, capace di far giocare meglio la squadra e di riportarla subito in fiducia. O almeno questo è il pensiero del 39,1% di chi ha risposto al sondaggio.

Segue con il 32,6% la candidatura di un uomo esperto come Roberto Mancini, che manca dal calcio che conta ormai da qualche anno. Ma dopo l’esperienza in Arabia Saudita ha voglia di ricominciare e potrebbe rimettere a posto uno spogliatoio sfiduciato come quello del ‘Maradona’.

Non convincono le piste estere. Il 15,2% ha indicato Xavi come ipotesi plausibile, mentre solo il 13% ha votato Erik ten Hag, ex allenatore di Manchester United e Bayer Leverkusen, in arrivo da due flop clamorosi.