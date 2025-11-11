Il Consiglio di Amministrazione della Juventus si è riunito oggi per apportare attese modifiche all’organigramma societario. Dopo la scadenza del contratto di Maurizio Scanavino, il ruolo di Amministratore Delegato (Chief Executive Officer) verrà assunto da Damien Comolli, che ha ricoperto fino a oggi la carica di Direttore Generale. Lo annuncia la società bianconera con un comunicato ufficiale.

“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”.