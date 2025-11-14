Il vero motivo del terrificante calo di nascite in Italia e perché tutti i governi hanno fallito

Torno a parlare di dati economico-sociali. L’Istat certifica un persistente e preoccupante calo delle nascite in Italia, con un calo del 2,6% nel 2024 rispetto all’anno precedente e una tendenza in peggioramento nel 2025. Il fenomeno è alimentato da motivi demografici, cioè ci sono meno donne in età fertile, ma soprattutto da ragioni economiche: una cosa che io dico da, credo, dieci anni.

La causa economica principale risiede infatti negli stipendi troppo bassi, nelle difficoltà economiche che non consentono alle coppie di sostenere le ingenti spese che un figlio richiede per lungo tempo.

Gli aiuti statali come l’assegno unico, oppure i bonus come ad esempio il bonus mamme sono considerati insufficienti, sono incapaci di invertire questa rotta. A livello culturale le coppie hanno standard di vita più alti e temono di cadere in miseria o abbassare la qualità della vita col nascituro, ma questi motivi di carattere psicologico risiedono essenzialmente nella difficoltà economica.

Si aggiunge poi un contesto globale difficile, segnato da guerra, crisi climatica, welfare ecc. Insomma, non sembra il momento più propenso per mettere al mondo i figli, ma il calo delle nascite crea immensi problemi economici al paese, carenza di lavoratori prima di tutto e crisi pensionistica secondariamente, prefigurando un mondo veramente molto difficile nel futuro.

I veri problemi non sono i dazi di Trump, ma i dazi che l’Unione Europea ha creato nei nostri confronti e le previsioni che noi abbiamo al 2040 di una società italiana che non si regge più. Insomma, i bonus servono, ma serve un vero sostegno economico che ridia fiducia nel futuro.

Il punto fondamentale è che tutti i governi che si susseguono tentano sempre di risolvere questo problema col sussidio, col bonus, con l’eccezione, l’agevolazione fiscale. Sono palliativi. Qui serve una cura drastica. La cura drastica è cambiare il modello economico. Ecco perché ottengo questa rubrica da tanti anni: ho sentito alcuni governi che dicevano che sono atteggiamenti delle donne che non vogliono più figli, che sono fenomeni di carattere psicologico. Ma psicologico di che cosa? La verità è che la gente non ha più il denaro per permettersi, il “lusso” di creare una famiglia. E questo è il vero, drammatico problema sociale di questo paese che non ha più capito che lo scopo fondamentale di un paese è servire le persone, non sono le persone che devono servire un agglomerato burocratico di pazzi, di fanatici, di ideologi, di moralisti quali sono i burocrati dell’Unione Europea.

