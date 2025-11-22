Le ultime sul derby e soprattutto su Rafael Leao, l’attaccante del Milan che deve tornare ad essere centrale nel gioco rossonero.

Si respira da giorni ormai aria di derby in quel di Milano. L’evento centrale della 12.a giornata di Serie A sarà proprio la stracittadina di domani sera a San Siro, dove Inter e Milan si daranno battaglia per un match d’alta classifica, contornato come sempre di rivalità, sfottò tra tifoserie e tanta pre-tattica.

Idee ormai chiare per Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, che da giorni stanno provando schemi e formazioni ideali per giocare al meglio il derby e ottenere il primato cittadino. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di mantenere la testa della classifica, mentre quello dei rossoneri è di raggiungere ed anzi superare i rivali cittadini. Entrambe dunque sono pronte a dare un segnale di forza al campionato.

In casa Milan c’è grande attesa per quello che sarà il tandem d’attacco finalmente titolare e da tempo atteso. Ovvero la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Per via di vari infortuni che hanno colpito prima il portoghese e poi di recente l’americano, i rossoneri non hanno quasi mai potuto schierare dal 1′ minuto questi due talenti.

Leao, punto di forza o enigma per il Milan? La risposta di Serse Cosmi è una sentenza

Si parla in queste ore delle capacità di Rafael Leao, l’uomo che potrebbe dare la sterzata giusta al gioco del Milan e riportare i rossoneri in vetta alla classifica. Già la sua presenza nel big match contro la Roma di tre settimane fa è risultata decisiva, come decretato dall’assist vincente per Pavlovic.

A dare un giudizio molto interessante e completo su Leao c’ha pensato Serse Cosmi, allenatore italiano dalla grande esperienza, che in carriera ha avuto a che fare con tanti talenti dalle prestazioni altalenanti. Proprio come il 10 portoghese, che però dovrà tornare ad essere incisivo come ai tempi dello Scudetto vinto nel 2022.

“Leao rimane un enigma. Per me non è una follia farlo giocare lì da punta, ma magari può diventare una risorsa. Nel derby di domani può diventare decisivo, ma da ambo le parti. Il portoghese è il giocatore più imprevedibile che c’è quando prende palla e il più prevedibile quando la palla ce l’hanno gli altri, perché si posiziona in una zona dove vuole essere servito. La sua forza non è essere libero, ma avere campo davanti. Leao è irrazionale e nel calcio l’irrazionalità fa male. Quindi se il Milan riuscirà ad azionarlo, potrà colpire, così come l’Inter se riuscirà con le preventive a contenerlo, potrà limitarlo”.

Dunque Leao sarebbe un’arma a doppio taglio per il Milan, devastante quando può partire in piena libertà, meno quando c’è da districarsi da marcature strette. Vedremo se avrà la capacità di respingere gli scetticismi e trascinare i rossoneri.