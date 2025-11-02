Matteo Berrettini ha preso la sua ultima decisione, che sarà decisiva anche per il proseguo della stagione e per il grande evento finale.

Accenni di vitalità e di buona condizione fisica quelli mostrati di recente da Matteo Berrettini. Uno dei tennisti maggiormente dotati del nostro tennis, ma allo stesso tempo anche uno dei più sfortunati. Tutta colpa dei numerosi infortuni muscolari subiti durante la carriera, che evidentemente ne hanno frenato l’ascesa.

Berrettini non ha mai più raggiunto i livelli del 2021, anno in cui riuscì ad approdare alla finale di Wimbledon e sfiorare persino la vittoria contro sua maestà Novak Djokovic. Il tennista romano si è dovuto poi fermare in maniera continua, sia per le ginocchia un po’ troppo fragili, sia per i tanti problemi ai muscoli addominali, infortunio questo molto comune nel tennis ad alti livelli.

Il 29enne però, come detto, ha mostrato segnali positivi nell’ATP 500 di Vienna. Nella competizione in questione è riuscito a raggiungere i quarti di finale, facendo fuori dal torneo due avversari molto delicati come Popyrin e soprattutto Norrie, quest’ultimo poi capace di buttare fuori Alcaraz dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ecco, Berrettini ha deciso di saltare il torneo attualmente in svolgimento alla Defense Arena per motivi puramente strategici.

Berrettini pronto a giocare l’ATP 250 di Metz: misurerà il suo livello in vista della Coppa Davis

La decisione di Matteo Berrettini è stata dunque quella di evitare l’ultimo torneo Masters della stagione, dove sarebbe partito dalle qualificazioni, per partecipare invece da oggi 2 novembre all’ATP 250 di Metz. Competizione meno prestigiosa, ma molto importante per misurare la condizione fisico-atletica del tennista romano.

In questo modo Berrettini potrà prepararsi al meglio in vista della Coppa Davis. La partecipazione del classe ’96 in maglia azzurra non è ancora sicura, ma allo stesso tempo vuole lanciare segnali confortanti al capitano Filippo Volandri, cercando di fare bella figura nel torneo indoor in terra francese.

Intanto è stato ufficializzato il tabellone principale di Metz. Berrettini esordirà domani contro il padrone di casa Quentin Halys. In caso di vittoria, agli ottavi di finale incrocerebbe il vincente del match tra Aleksandar Vukic e Corentin Moutet.

Sul cammino di Matteo anche un possibile quarto di finale con Daniil Medvedev, il tennista russo che sta vivendo un momento di carriera molto delicato. In semifinale eventualmente potrebbe trovare uno tra Alexander Bublik, Tomas Machac e Tallon Griekspoor. Dall’altro lato del tabellone, dunque affrontabili solo in finale, vi sono altri protagonisti di ottimo spessore come Cameron Norrie, Felix Augier-Aliassime (oggi in finale a Parigi contro Sinner) e il nostro Flavio Cobolli.