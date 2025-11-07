La BBC truccò il discorso di Trump? Ecco cosa ha scoperto il Telegraph | Leonardo Panetta in diretta

Un giornalista del Telegraph, quotidiano britannico, ha accusato – e lo ha dimostrato – la BBC di aver manipolato un discorso di Donald Trump. Secondo quanto emerso, esiste un tablet su cui è registrato il discorso completo del Presidente statunitense: confrontando l’audio originale con la versione andata in onda, si vede chiaramente che tra una frase e l’altra, nel punto in cui sembra che Trump dica “Andiamo al Campidoglio e combattiamo, combattiamo come matti”, mancano circa 50 minuti di discorso.

La manipolazione

In pratica, la BBC avrebbe tagliato un lungo passaggio, unendo due parti lontane del discorso per far sembrare che Trump invitasse esplicitamente i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio – un’accusa gravissima, per la quale, ricordiamo, fu effettivamente accusato.

Nella versione trasmessa si sente Trump dire: “Cammineremo verso il Campidoglio e io sarò lì con voi. Combattiamo, combattiamo come matti”. Ma in realtà, le due frasi erano separate da quasi un’ora. Il passaggio originale, infatti, era: “Cammineremo verso il Campidoglio e faremo il tifo per i nostri coraggiosi senatori e deputati”. Solo 54 minuti più tardi, in un altro contesto, Trump disse: “Combattiamo, combattiamo come matti”.

La BBC, quindi, avrebbe tagliato e rimontato il materiale per far sembrare che Trump incitasse all’assalto.

BBC Panorama

La notizia è stata riportata in Italia da Leonardo Panetta, inviato del TGCom24 a Bruxelles. Panetta spiega in diretta che la rivelazione arriva da una ‘talpa’ interna alla BBC, la quale avrebbe svelato le manipolazioni compiute in una puntata di BBC Panorama, trasmessa circa una settimana prima delle elezioni americane. La puntata, intitolata Trump: una seconda chance, ricostruiva la carriera e le controversie del Presidente, soffermandosi anche sulla vicenda di Capitol Hill.

“Giornalisticamente parlando, noi possiamo fare ‘il taglio’, l’editing magari di discorsi molto lunghi però non si fa l’operazione di ricucire e dare un altro senso. Magari si estrapolano diverse parti o si riporta il discorso se si vuole un po’ creare un ellissi temporale però da lì a far dire a Trump ‘combatteremo’ così è un po’ un salto, un balzo un po’ eccessivo e quindi anche la BBC, che ci ha sempre dato lezioni di giornalismo, così finisce sotto osservazione”.