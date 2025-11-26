“Perché lei scrisse che il virus aiutava il governo?” ▷ L’audizione al braccio destro di Speranza

“Nel marzo 2020 il governo Conte II chiuse gli italiani in casa. Ebbene, proprio in quei giorni drammatici, il dott. Goffredo Zaccardi, capo di gabinetto del ministro della Salute Roberto Speranza, dunque di un esponente del governo che stava dando un contributo determinante alle scelte draconiane adottate, affermava in una chat che l’Esecutivo secondo lui cavalcasse la pandemia per ‘biechi motivi politici’. Sosteneva che Conte sfruttasse o persino ingigantisse il Covid per raggiungere obiettivi di natura politica e non sanitaria“. Ha commentato così l’On. Alice Buonguerrieri l’audizione all’ex braccio destro di Roberto Speranza. Lo ha fatto in un comunicato stampa a seguito dell’audizione in Commissione Covid dove Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto del ministro della Salute ai tempi del Covid, è stato chiamato a rispondere su alcune chat sequestrate dalla Procura di Bergamo negli anni precedenti.

Antonella Zedda (FdI) in Commissione Covid

A chiederne conto è l’On. Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori Fdi, che durante l’audizione riporta la chat tra Goffredo Zaccardi e Luca Monteferrante, ex capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute. “Conte vuole arrivare a fine anno con dichiarazioni e Dpcm per colpire Matteo Salvini, non altro. Stanno ingigantendo o almeno sfruttando la cosa per biechi motivi politici“. “All’interno di questa conversazione – dice Zedda – lei specifica quanto leggo, cioè sono sue parole scritte:<<La pandemia allunga le vite al governo>>. Ci specifica il senso di questa frase che dimostra la consapevolezza di utilizzare la pandemia per fini politici? Questo ovviamente è una mia considerazione, però non riesco a darmi altre risposte leggendo“.

La replica di Zaccardi

Goffredo Zaccardi in Commissione Covid

“Guardi, è un dato di fatto“, risponde Zaccardi. “Quando arriva un momento di eccezionalità esiste automaticamente, per tutti i governi è esistita una sorta di contrazione delle pulsazioni e una maggiore capacità di andare avanti. Era una battuta, forse sbagliata, avrei potuto risparmiarla, ma era una cosa che è nell’ordine delle cose. Quando c’è un periodo di eccezionalità, di regola i governi tendono a sopravvivere almeno per una parte di quel periodo“. Sulla chat citata dalla senatrice Zedda, “in quei momenti esistono momenti di carico e di scarico di tensione. Quella è stata una frase probabilmente sbagliata che io ho detto a un amico capo del legislativo. E quindi è chiaro che se noi ripercorriamo le chat, come è stato fatto, di tutti i partecipi di quella vicenda, ne troveremmo di sbagliate come questa“.