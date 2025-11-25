“Astensionismo? E’ il contrario di come ve la raccontano” ▷ Boni Castellane

L’analisi di Bonifacio Castellane sulle ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Si sono chiusi alle 15 del 24 novembre i seggi in Campania, Puglia e Veneto per il rinnovo dei consigli e dei presidenti di Regione. Nella prima si confermano i sondaggi e gli exit poll, con Roberto Fico, sostenuto da PD e M5S, eletto nuovo presidente della Regione Campania col 60,63%, battendo l’avversario di centrodestra Edmondo Cirielli che si ferma al 35,72%. In Puglia è stato eletto Antonio Decaro sostenuto dal centrosinistra dopo aver ottenuto il 63,97% dei voti, contro Luigi Lobuono (centrodestra) al 35,13%. La linea di governo vince in Veneto con Alberto Stefani, eletto con il 64,39%. Il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo raccoglie il 28,88%.



Il dato interessante sulle ultime elezioni regionali però è l’affluenza: solo 4 elettori su 10 sono andati al voto. Bonifacio Castellane, editorialista de La Verità, ha provato a spiegarne il significato in diretta.