Juventus ancora messa in difficoltà dal Real Madrid sul mercato. La big spagnola è pronta a sparigliare le carte pagando la clausola rescissoria.

Ancora un mezzo passo falso per la Juventus, che continua a mostrare i difetti di sempre. Luciano Spalletti non è riuscito in queste settimane a dare un gioco più dominante e lineare alla sua nuova squadra, che è ricaduta nell’ennesimo pareggio stagionale, senza smuovere la classifica.

La pareggite bianconera sta diventando una patologia grave e difficile da debellare. Già ai tempi di Thiago Motta la Juve aveva preso questa direzione tutt’altro che benefica. L’1-1 di Firenze ha confermato l’attitudine di una squadra che si limita al compitino e che troppo spesso si fa rimontare, senza essere precisa nelle retrovie né determinata in fase di costruzione e di attacco.

Spalletti ha già fatto sapere alla dirigenza di aver bisogno di almeno un paio di rinforzi importanti a gennaio, così da aiutarlo a rimettere la Juventus nella giusta carreggiata. Il primo colpo sarà a centrocampo: urge un regista capace di costruire e dettare i tempi di gioco, che abbia maggiore personalità e qualità di Manuel Locatelli, molto contestato dalle parti di Torino.

Juventus attenta: il Real pronta a soffiarti a gennaio il rinforzo ideale a centrocampo

Uno dei nomi su cui la Juventus si starebbe muovendo in questo senso, almeno secondo i rumors recenti, è quello di Rodrigo Mendoza. Un centrocampista ancora poco conosciuto in ambito internazionale, ma di cui si parla benissimo in Spagna. Regista strutturato classe 2005, che sta facendo ottime cose con la maglia dell’Elche.

Mendoza già viene paragonato a Rodri, il campionissimo spagnolo del Manchester City già Pallone d’oro 2024. Gli osservatori bianconeri hanno effettuato report assolutamente promettenti su questo giovane talento.

Il problema è che su Mendoza c’è anche il forte interessamento del Real Madrid. La capolista della Liga, secondo Calciomercato.it, ha già effettuato diversi sondaggi per Mendoza e sarebbe finito seriamente nel mirino dei Blancos già per il mercato di gennaio. Il Real è pronto persino a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni, cifra ampiamente alla portata della big di Spagna.

La Juventus rischia dunque di perdere il treno per Rodrigo Mendoza, vista la concorrenza spietata del Madrid. Le opzioni dunque sono due: cercare di muoversi in anticipo e convincere il talento dell’Elche a scegliere la Serie A. Oppure orientarsi da subito su altri nomi per il centrocampo: a Spalletti non dispiace ad esempio l’idea di riportare Marcelo Brozovic in Italia, dopo la lunga militanza interista.