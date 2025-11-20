Torna l’incubo esoneri per quanto riguarda la Serie A. Ecco chi è il tecnico attualmente in carica a rischiare di più.

La sosta per le Nazionali di novembre ha rappresentato un momento di bilanci e di riflessioni dopo la prima parte della stagione calcistica. Non a caso i primi dolorosi verdetti a livello di panchine sono già arrivati, visto che già nelle scorse settimane sono stati ufficializzati alcuni esoneri a dir poco clamorosi.

Sono già quattro le panchine che hanno cambiato volto in Serie A dopo soltanto undici giornate dall’inizio della stagione. Ben due di queste riguardano squadre in piena lotta per le zone alte della classifica: Juventus ed Atalanta hanno scelto di lasciare a piedi Igor Tudor e Ivan Juric, considerati non all’altezza della sfida. Al loro posto sono rispettivamente arrivati Luciano Spalletti e Raffaele Palladino.

Drammatica ed inevitabile la scelta effettuata invece da due club che a livello di risultati sono in crisi seria da settimane. La Fiorentina, a sorpresa ultima in classifica, ha dovuto licenziare Stefano Pioli, incapace di dare spirito e gioco ai viola, chiamando Paolo Vanoli al suo posto. Infine cambio tra ex centrocampisti di valore al Genoa: il Grifone è passato da Patrick Vieira a Daniele De Rossi, con l’obiettivo salvezza fissato da tempo.

Chi sarà il prossimo tecnico esonerato in A: i bookmakers puntano il dito su Cuesta

La domanda nasce ora spontanea: quale squadra di Serie A diventerà la prossima a cambiare guida tecnica dopo la sosta di novembre? Al momento la situazione è ferma e dopo gli scossoni appena descritti non sembrano esservi cambiamenti imminenti. Ma si sa, nel calcio contano i risultati e saranno dunque decisive le prossime giornate.

Intanto i bookmakers, come di consueto, hanno già lanciato le quote aggiornate sui tecnici che rischiano maggiormente l’esonero. Se Alberto Gilardino, trovando la prima vittoria stagionale con il suo Pisa, ha allontanato le acque più profondo, a rischiare seriamente sembra essere Carlos Cuesta, il giovane allenatore del Parma che è rimasto a bocca asciutta per più di un mese a livello di successi.

Con 1.50 su Planetwin, 2.30 su Vincitu e 2.75 su Sisal, il suo è considerato l’esonero più probabile dai bookmakers. Ma lo spagnolo è in buona compagnia: Paolo Zanetti, mister del Verona, è in lavagna tra 1.65 e 2.50. In bilico anche Eusebio Di Francesco del Lecce, tra 1.65 e 3.00 e Fabio Pisacane con il suo Cagliari, tra 2.50 e 4.00.