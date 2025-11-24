Il Ministero della salute ha inviato un richiamo immediato per questa pietanza, venduta in alcune catena di supermercati italiani.

Un consiglio che diamo spesso e volentieri a tutti i lettori ed i cittadini in generale, è quello di restare sempre con le antenne drizzate verso i comunicati emessi dal Ministero della Salute. In particolare quelli che riguardano avvisi e richiami di alcuni prodotti alimentari, che risultano contraffatti.

Il Ministero, tramite i propri canali ufficiali, indica quali pietanze, di una certa marca ed acquistati in determinati supermercati a grande distribuzioni, possono risultare nocive per l’organismo qualora ingerite. Per via di segnalazioni riguardanti presenze di corpi estranei o per una mancata conservazione al momento del confezionamento alla base.

Non solo il MS ha il compito di effettuare certi richiami. A volte la segnalazione parte direttamente dalle catene di supermercati che hanno riscontrato problematiche di questo genere, pronti dunque ad avvisare i consumatori riguardo i pericoli a cui vanno incontro. L’ultima segnalazione riguarda ben due tipologie di supermarket.

Richiamo per il noto formaggio svizzero da questi supermercati: non mangiatelo!

Nel fine settimane, le catene di supermarket Iperal e Tigros hanno segnalato pubblicamente un richiamo da non sottovalutare, che riguarda un tipico formaggio svizzero venduto a proprio marchio. Si tratta della raclette, ottenuta da latte vaccino, salata e a pasta semidura, con almeno 2-3 mesi di stagionatura.

Il prodotto caseario in questione è stato richiamato per il serio rischio Listeria, vale a dire il contagio al noto batterio alimentare, che può portare alla listeriosi. Un’infezione temporanea che attacca il sistema gastroesofageo e può dare sintomi più o meno lievi, soprattutto a bambini, donne incinte e persone in età avanzata.

I prodotti segnalati sono due in particolare; il formaggio raclette venduto con l’etichetta di Iperal Supermercati in fette da circa 250 grammi, prettamente nei punti vendita di Piantedo (provincia di Sondrio) e Barlassina (provincia di Monza e Brianza) tra il 13/11/2025 e il 16/11/2025. Poi il formaggio raclette venduto con l’etichetta di Tigros in fette di peso variabile, con scadenza 20/11/2025, e 22/11/2025.

Già in precedenza diverse catene di supermercati in Italia avevano segnalato prodotti non perfettamente conservati ed a rischio legati alla raclette. Evidentemente è sorto un problema a livello di produzione ed imballaggio direttamente dagli stabilimenti di produzione. La raclette è un prodotto realizzato in forma rotonda di basso cilindro, tipica della Svizzera e di diverse regioni francesi come la Savoia e la Bretagna.