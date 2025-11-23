Dopo il terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions, aleggiano già nubi minacciose sull’immediato futuro del tecnico toscano

E sono tre. Tre pareggi consecutivi, come ad iniziare (sebbene siano già iniziati i debiti scongiuri) la stessa striscia di cinque ‘X’ consecutive che, assieme alle successive tre sconfitte, costarono il posto ad Igor Tudor, il suo predecessore.

Forse Luciano Spalletti non si sarebbe mai aspettato di trovare tutte queste difficoltà alla guida di un club che, al netto degli errori tecnici e di programmazione compiuti fino allo scorso anno, avrebbe garantito all’allenatore di turno una rosa di tutto rispetto.

Valutazioni, quelle fatte sul mercato, evidentemente sbagliate dato il modesto apporto dei nuovi arrivati, per inciso lasciati in panchina dall’allenatore nell’ultimo match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina ultima in classifica.

Ecco che allora, dopo il convincente esordio in quel di Cremona nella prima gara come mister della ‘Vecchia Signora‘, l’allenatore di Certaldo ha collezionato tre pareggi di fila (due in campionato, intervallati da quello casalingo in Champions contro lo Sporting CP), arrestando quel minimo trend positivo iniziato contro l’Udinese nella partita guidata dalla panchina da Massimo Brambilla, poi restituito subito al suo ruolo nella Next Gen.

Stanchi di vedere la propria squadra faticare enormemente a stare al passo con le prime, i tifosi bianconeri si sono sfogati sui social. Da ieri sera l’hashtag #Spallettiout ha iniziato ad entrare tra i ‘trending topic’, contribuendo ad alimentare un clima di sfiducia attorno alla figura di Spalletti.

Spalletti nell’occhio del ciclone: tifosi sul piede di guerra

Timorosi che anche l’ultima scelta della dirigenza, che si è affidata in modo convinto all’ex CT della Nazionale, non sia stata quella giusta, i tanti sostenitori del club bianconero hanno letteralmente invaso X con una serie di post e status contro il tecnico toscano.

L’amarezza per l’ennesimo weekend deludente dei bianconeri è stata sublimata da critiche provenienti non solo da tifosi comuni, ma anche da direttori di quotidiani con sede all’estero.

Questo che riportiamo sopra è il definitivo giudizio di Vittorio Giordano, Direttore de ‘Il cittadino canadese’, che – al pari di altri utenti – invoca addirittura il pensionamento anticipato per Luciano Spalletti, evidentemente ritenuto poco adatto al delicato ruolo di allenatore della Juve.

Il clima, intorno all’ovattato centro sportivo della Continassa, si starebbe dunque facendo già pesante: urge un’inversione di rotta se non si vogliono abbandonare in anticipo gli ambiziosi obiettivi stagionali prefissati ad inizio anno.