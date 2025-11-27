La storica pianta natalizia di colore rosso sembra pronta ad andare in pensione: ecco l’alternativa che piace alle nostre famiglie.

Natale è sinonimo di famiglia, di convivialità e soprattutto di regali. Le festività natalizie infatti, come da tradizione, portano di solito all’espressione massima della generosità tra cari, vista l’usanza di scambiarsi dei doni come augurio di un periodo felice e di una fine dell’anno più serena possibile.

Tra i tanti simboli tradizionali del Natale, assieme alla composizione dell’albero o del presepe per chi è credente a livello religioso, c’è anche l’acquisto di una pianta che da sempre simboleggia proprio questo periodo festivo. Stiamo parlando della stella di Natale, la splendida pianta ornamentale della famiglia delle Euforbiacee, originaria di Messico e Guatemala.

Questa pianta è stata associata simbolicamente al Natale per via del colore rosso accesso delle proprie foglie, che si rifà per l’appunto alla colorazione tipica delle Feste di fine anno. Un regalo ormai classico che però rischia di andare seriamente in pensione: la coltivazione della stella di Natale negli ultimi anni è diminuita anche per via dell’aumento del costo di riscaldamento delle serre.

Ecco l’Amaryllis, la nuova pianta natalizia che manda in pensione la ‘stella’

Anche se la stella di Natale resta una pianta splendida, sia per tradizione che per i colori vividi che la rappresentano, è in arrivo in Italia un boom di acquisti per un’alternativa dal mondo vegetale. Una nuova tipologia di pianta altrettanto bella esteticamente e se possibile ancor più scenografica.

Stiamo parlando dell’Amaryllis, una specie che sta conquistando sempre più famiglie nostrane, con l’obiettivo di diventare la nuova pianta tipica già dal Natale 2025. Il consiglio di puntare e di regalare proprio questa pianta arriva da diversi interior designer, che la propongono caldamente per completare il giusto arredamento casalingo per le feste.

L’Almaryllis ha diverse tonalità di colori, dal bianco puro al rosso intenso, passando anche per rosa delicati ed arancioni. Una ricchezza cromatica che la rende versatile a livello decorativo. Inoltre si tratta di una pianta capace di fiorire in pieno inverno, mentre altre ‘colleghe’ sono nel bel mezzo del riposo vegetativo.

La fioritura può durare diverse settimane, e in molti casi lo stesso bulbo produce più steli, ciascuno con diversi boccioli. Tutte qualità che rischiano di mettere da parte la stella di Natale, forse ormai destinata ad andare in pensione. O meglio, sicuramente le famiglie più legate alla tradizione acquisteranno ancora la suddetta pianta dalle foglie rosse, ma l’Almaryllis è pronta a prendersi il suo spazio.