Buone notizie per gli italiani nel mese di dicembre. In arrivo dei bonus che potrebbero rallegrare il periodo di Natale a tutti.

Dicembre è il mese delle festività natalizie e di fatto quello dei regali. La maggior parte dei cittadini italiani si dedicano in questo periodo a realizzare o acquistare dei pensieri di cuore destinati ai propri cari o agli amici più stretti, come tradizione del Natale.

Un regalo piuttosto importante potrebbe arrivare anche dallo Stato italiano. Come è risaputo, nella legge di bilancio ogni anno vengono inserite cifre da erogare ai cittadini come aiuti o agevolazioni fiscali, destinati a determinate categorie. L’intento è quello di coadiuvare le famiglie a sostenere spese imponenti e pesanti.

Dunque dicembre 2025 potrebbe essere ricco di bonus statali a cui attingere. In particolare sono stati emessi tre bandi per incentivi economici che, se calcolati assieme, possono regalare una somma pari a 1.290€. Niente male in un periodo di fine anno in cui le spese aumentano e l’esigenza di guadagnare qualche somma in più è tanta per moltissime persone.

Tre ricchi bonus in arrivo a dicembre: ecco come ottenerli e chi può richiederli

Il primo degli aiuti economici di cui si parla è il Bonus Mamme lavoratrici 2025. Si tratta di una nuova misura prevista dal Decreto-Legge 95/2025, che prevede un contributo diretto di 40 euro netti al mese, per un massimo di 12 mesi. In totale sono 480 euro, pagati direttamente a dicembre.

A richiedere il bonus possono essere le madri di famiglia con almeno due figli a carico, con contratto di lavoro dipendente o autonomo. Inoltre l’ISEE generale non deve superare i 40.000 euro annui e i figli devono avere meno di 14 anni oppure affetti da disabilità senza limiti di età. La richiesta è possibile nel sito INPS, accedendo con le credenziali SPID/CIE/CNS e cliccando sul Bonus Mamme lavoratrici. Il tutto entro il 9 dicembre prossimo.

Altro ‘regalo’ riguarda il Bonus Natale per i pensionati, ovvero l’erogazione di una somma aggiuntiva nel mese di dicembre, da circa 155 euro. Quest’ultima cifra viene pagata in automatico sul cedolino della pensione del 1° dicembre. Il requisito minimo per ottenerlo sono un reddito annuo fino a 2 volte il trattamento minimo INPS.

Infine in arrivo anche la Quattordicesima per i pensionati INPS. Si tratta di un importo che va da 336 a 655 euro e cambia in base agli anni di contributi e al reddito. Una somma aggiuntiva che l’INPS paga in automatico, e infatti porta un aumento importante sul cedolino di dicembre.