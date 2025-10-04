Questa giornata di Serie A vedrà affrontarsi domenica sera Juventus e Milan, il posticipo della domenica dirà molto sui valori delle due formazioni in campo. Il Milan arriva dal successo contro il Napoli che lo ha lanciato in testa alla classifica, la Juventus deve smaltire le scorie europee, dopo aver subito una rimonta con gol dell’ex. C’è una favorita? Per Agresti e Padovan, la squadra di Allegri è superiore a quella di Tudor.

Queste le analisi prepartita

Stefano Agresti: “Sarà una partita molto agonistica, però ci sono dei valori tecnici molto importanti, secondo me soprattutto da parte del Milan che mi sembra più pronto per questa partita. Il Milan ha una squadra che ha trovato una quadratura, dei giocatori che si stanno trovando molto bene insieme. Contro il Napoli lo abbiamo visto, mentre la Juventus in mezzo al campo ha dimostrato di avere problemi. Per altro Tomori e Bremer sono in dubbio. Messo tutto insieme, dal punto di vista logico mi sembra che il Milan abbia qualcosa in più, considerando anche che la squadra di Tudor ha giocato anche in settimana“.

Giancarlo Padovan: “Il Milan è favorito, vedo una squadra più solida rispetto alla Juventus, meno penetrabile. La squadra di Allegri ha già meccanismi che funzionano, mentre la Juventus da l’impressione di essere sempre alla prima partita dopo molto tempo. La Juventus per me gioca in maniera mediocre, penso che a breve si staccherà dalle prime del campionato, pagando a caro prezzo i problemi soprattutto a centrocampo. In un a partita secca può succedere di tutto, ma pensando a domani non riesco a pronosticare una vittoria della Juventus”.